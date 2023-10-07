10 معلومات عن نعيمة عاكف فى ذكرى ميلادها.. من أبرز محطاتها لوفاتها

MENAFN - Youm7) يحل اليوم السبت ذكرى ميلاد الفنانة نعيمة عاكف ، على الرغم من وفاتها فى الثلاثينات إلا أنها استطاعت من خلال أعمالها أن تبقى سيرتها تتردد إلى وقتنا هذا، نلخص رحلتها من بداية حبها للفن إلى وفاتها بسبب مرض السرطان فى 10 معلومات.

- نعيمة عاكف.. ولدت 7 أكتوبر عام 1929 فى مدينة طنطا

- حينما ولدت لم تستقبلها عائلتها بالأفراح، بل حزنوا لأنهم كانوا يريدون ولدا بدلا منها، كما أنها ولدت لأب قاسى القلب ويقوم باستغلال ابنته فى السيرك الذى كان ملكا له، ويأخذ كل ما يجلبه السيرك للذهاب إلى مائدة القمار، ولا ينفقه على أسرتها.

- تربت بين الحيوانات وعلى الألعاب البهلوانية وعشقت الرقص منذ صغرها.

- حينما بلغت سن العاشرة تزوج والدها من أخرى غير والدتها التى اضطرت إلى ترك السيرك مع أولادها لتستقر فى شقة متواضعة بشارع محمد على ثم انتقلت نعيمة إلى ملهى الكيت كات الذى كان يرتاده معظم مخرجى السينما، فالتقطها المخرج أحمد كامل مرسى وقدمها كراقصة فى فيلم ست البيت.

-اختارها المخرج حسين فوزى لتشارك فى بطولة فيلمه "العيش والملح" وبعده تعاقد معها على احتكار وجودها فى الأفلام التى يخرجها لحساب نحاس فيلم وقامت بأول بطولة سينمائية لها فى "لهاليبو".

-تزوجها المخرج حسين فوزى وانفصلا بعد فترة من الوقت بسبب الخلافات وغيرته الشديدة عليها.

-تزوجت بعده من المحاسب صلاح الدين عبد العليم وأنجبت منه ابنها الوحيد محمد.

-كانت لديها هواية الرسم على التحف الصينية التى كانت تزين بها منزلها، كما كانت متعلقة جداً بطفلها محمد.

-رغم صغر سنها، حصلت على لقب أحسن راقصة فى العالم بموسكو عام 1958، وحققت نجاحًا باهرًا خلال مشوارها الفنى القصير.

-أصيبت بسرطان الرحم وعانت منه لمدة ثلاث سنوات، والتزمت الفراش ستة أشهر حتى تمكن منها المرض وتوفيت عن عمر يناهز 37 عاما، وكانت آخر كلماتها: "محمد.. ابنى محمد".



