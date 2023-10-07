أحمد العوضى يتحدث عن استعداده لـ 3 أفلام في السينما دفعة واحدة.. فيديو

(MENAFN
- Youm7) ينشغل الفنان أحمد العوض حالياً بالتحضير لـ 3 أفلام في السينما دفعة واحدة، وذلك بعد بدء تصويره فيلم "الاسكندرانى" مع المخرج خالد يوسف مؤخراً، بالإضافة لتعاقده من قبل على فيلم البلدوزر مع المخرج طارق العريان إلى جانب فيلم "الرهوان".
عن تلك الأفلام الذى يستعد لبطولتها بالسينما أكد خلال تصريحه لموقع اليوم السابع أثناء الندوة التي حل فيها ضيفاً بقوله : "بدأت تصوير فيلم الاسكندرانى، وبعده سأصور فيلم الرهوان، وبخصوص سبب تأجيل تصوير فيلم البلدوزر فالمشروع قائم، ولم نأجله إلا بسبب ارتباطنا بتصوير أغلب مشاهده خارج مصر، وأيضاً أجلنا بدء تصويره بسبب انشغال المخرج طارق العريان بمسلسل وانشغالى بمسلسل "ضرب نار".
يذكر أن النجم
أحمد العوضي
أعلن مؤخراً خوضه الموسم الرمضاني المقبل 2024، بعد تعاقده رسميا على مسلسل "حق عرب"، تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج سينرجي، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
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