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أحمد العوضى يتحدث عن استعداده لـ 3 أفلام في السينما دفعة واحدة.. فيديو

10/7/2023 4:32:45 AM
(MENAFN- Youm7) ينشغل الفنان أحمد العوض حالياً بالتحضير لـ 3 أفلام في السينما دفعة واحدة، وذلك بعد بدء تصويره فيلم "الاسكندرانى" مع المخرج خالد يوسف مؤخراً، بالإضافة لتعاقده من قبل على فيلم البلدوزر مع المخرج طارق العريان إلى جانب فيلم "الرهوان".

عن تلك الأفلام الذى يستعد لبطولتها بالسينما أكد خلال تصريحه لموقع اليوم السابع أثناء الندوة التي حل فيها ضيفاً بقوله : "بدأت تصوير فيلم الاسكندرانى، وبعده سأصور فيلم الرهوان، وبخصوص سبب تأجيل تصوير فيلم البلدوزر فالمشروع قائم، ولم نأجله إلا بسبب ارتباطنا بتصوير أغلب مشاهده خارج مصر، وأيضاً أجلنا بدء تصويره بسبب انشغال المخرج طارق العريان بمسلسل وانشغالى بمسلسل "ضرب نار".


يذكر أن النجم
أحمد العوضي
أعلن مؤخراً خوضه الموسم الرمضاني المقبل 2024، بعد تعاقده رسميا على مسلسل "حق عرب"، تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج سينرجي، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".




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