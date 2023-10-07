ذكرى بليغ حمدى.. علي الحجار يكشف كواليس تعاونهما فى أغنية على قد ما حبينا

MENAFN - Youm7) تحل اليوم السبت ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير بليغ حمدى الذى ولد في نفس اليوم، ولم يغيب بتأثيره الكبير في عالم الموسيقى، كأحد أبرز الموسيقيين الذين نقلوا الموسيقى العربية في منطقة أخري بفضل موهبته الكبيرة، التي أثرت وساهم في تكوين نجوم كبار حيث اعتبره الكثيرون بمثابة الأيقونة الأهم في التلحين الموسيقى بابتكاراته وإبداعاته.

الراحل بليغ حمدى تعاون مع الكثير من نجوم مصر والوطن العربى وتركت ألحانه بصمة كبيرة مع كل أغنية قدمها، وفى ذكرى ميلاده، تحدثنا مع النجم على الحجار الذى تعاون معه في بداياته وقال أنه تعرف على الموسيقار بليغ حمدى بالصدفة في برنامج الموسيقى العربية وكانت تذيعه وقتها الدكتورة رتيبة الحفني، وكان جالس وسمعنى أغنى موشح قديم الأمر الذى لفت اتباهه لى .

وأضاف أنه كان صديق شخصى لوالدى المطرب الراحل إبراهيم الحجار، وسأل عليا وعلم أننى نجله وأدرس في كلية الفنون الجميلة، واستدعانى وخلانى أغنى بالعود .

وأشار إلى أنه قدمنى لأول مرة في اغنية "على قد ماحبينا" التي حققت نجاح كبير وقتها، وقدم لي 4 أغانى قام بتلحينهم وكتب منهم أغنية والراحل عبد الرحيم منصور كتب 3 أغانى .

وقال الحجار أنه وقع عقد احتكار مع بليغ حمدي لمدة 3 سنوات، وخلال تلك الفترة طرح عليه تقديم رباعيات صلاح جاهين، بالتعاون مع الملحن سيد مكاوي، قائلًا إن إخباره بالأمر كانت المهمة الأصعب، وفوجئت إن الراجل يوافق ويكتب لي شغل مش بتاعه، لأنه يعلم قيمة رباعيات صلاح جاهين وسيد مكاوي .

وتحل اليوم السبت ذكرى ميلاد الموسيقار بليغ حمدى الذى أمتعنا بألحانه خلال مسيرة فنية طويلة في أكثر من 1000 أغنية تعاون فيها مع كبار نجوم الزمن الجميل ومازالت ألحانه عالقة في أذهان محبيه حتى الآن .

الموسيقار بليغ حمدى ولد فى حى شبرا بالقاهرة فى 7 أكتوبر عام 1931 وكان والده يعمل أستاذا للفيزياء فى جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليا) أتقن العزف على العود وهو فى التاسعة من العمر وفى سن الثانية عشر حاول الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى إلا أن سنه الصغير حال دون ذلك. التحق بمدرسة شبرا الثانوية، فى الوقت الذى كان يدرس فيه أصول الموسيقى فى مدرسه عبد الحفيظ امام للموسيقى الشرقية، ثم تتلمذ بعد ذلك على يد درويش الحريرى، وقدم عديد من ألحانه لكبار المطربين الوطن العربي أبرزهما "أم كلثوم"، وعبد الحليم حافظ، ووردة الجزائرية، وشادية، ونجاة الصغير، وصباح، ومحمد رشدي، وسميرة سعيد، وميادة الحناوى..وغيرهما.

من الاغانى الذى قدمها لكبار النجوم منها: "سواح"، "أعز الناس" لعبد الحليم حافظ، "حب ايه"، "بعيد عنك" لأم كلثوم، "حكايتى مع الزمان، "وحشتونى" لووردة الجزائرية،" تحبنيش بالشكل ده" لفايزة أحمد، ولفايدة كامل هما "ليه لأ"، و"ليه فاتنى ليه" .







