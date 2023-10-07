Saturday, 07 October 2023 12:19 GMT

وفاة محمد بطاوى نجم مسرح مصر وتشييع الجنازة فى الفيوم

10/7/2023 4:32:45 AM
(MENAFN- Youm7) توفى منذ قليل، الفنان الشاب محمد بطاوى، أحد نجوم مسرح مصر، وستتم تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر في الفيوم بمقابر العائلة بقرية جردو.

الفنان الراحل محمد بطاوي شارك في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل "راجل وست ستات" بطولة أشرف عبدالباقي، ومسلسل "سك على إخواتك" بطولة على ربيع و"خلصانة بشياكة" و"بـ 100 وش"، وقدم مسرحية "اللوكاندة" بطولة أشرف عبدالباقي.



الفنان محمد بطاوي



الفنان محمد بطاوي



الفنان محمد بطاوي



الفنان محمد بطاوي

MENAFN07102023000132011024ID1107205218

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث