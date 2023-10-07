وفاة محمد بطاوى نجم مسرح مصر وتشييع الجنازة فى الفيوم

(MENAFN
- Youm7) توفى منذ قليل، الفنان الشاب محمد بطاوى، أحد نجوم مسرح مصر، وستتم تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر في الفيوم بمقابر العائلة بقرية جردو.
الفنان الراحل محمد بطاوي شارك في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل "راجل وست ستات" بطولة أشرف عبدالباقي، ومسلسل "سك على إخواتك" بطولة على ربيع و"خلصانة بشياكة" و"بـ 100 وش"، وقدم مسرحية "اللوكاندة" بطولة أشرف عبدالباقي.
الفنان محمد بطاوي
الفنان محمد بطاوي
الفنان محمد بطاوي
الفنان محمد بطاوي
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