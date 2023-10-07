طريقة عمل العيش الفينو.. سندوتشات سهلة لأولادك

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- Youm7) العيش الفينو من المخبوزات
المستخدمة بشكل دائم في عمل السندوتشات المنزلية أو عند الخروج، لذا نجد أن عددا كبيرا من ربات البيوت يبحثن عن طريقة عمل العيش الفينو لسهولة توفيره في المنزل لضمان نظافته وجودته، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطورالتالية طريقة عمل
العيش الفينو على طريقة الشيف وليد يوسف بمكونات سهلة وخفيفة.
العيش الفينو طريقة عمل العيش الفينو: المكونات:
كوب من الحليب
3 ملاعق سكر
3 أكواب من الدقيق
ملعقة كبيرة خميرة
ملعقة كبيرة من الزبدة
رشة ملح
صفار بيض
طريقة تحضير العيش الفينو:
أحضري وعاء مناسبا ثم اخلطي الدقيق مضافا إليه رشة الملح وقومي بالتقليب الجيد
ثم أحضري وعاء آخر وضيفي السكر والخميرة إلى الحليب واتركيهم لمدة 10 دقائق
ثم أضيفي الخليط إلى الحليب والزبدة ثم قلبي جيد
ثم أضيفي جميع المكونات التي تم تحضريها إلى الدقيق وأعجني المكونات حتى تحصلي على عجين ناعم
ثم اتركي العجين مغطى لمدة 10 دقائق
ثم قومي بتقسيم العجين إلى قطع متساوية، ثم شكليها على شكل رول
ثم اتركيها حتى تختمر لمدة ساعة
ثم ضعي الرول في صينية مدهونة بالزبدة
ثم أحضري وعاء صغيرا ثم اخلطي صفار البيض مع الحليب
ثم قومي بدهن سطح العيش
ثم اجعلي الفرن على درجة حرارة 200 مئوية وأدخلي العيش لمدة 10 دقائق
ثم احرصي على تغطية العيش بعد خروجه من الفرن
تحضير العيش الفينو
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