طريقة عمل العيش الفينو.. سندوتشات سهلة لأولادك

MENAFN - Youm7) العيش الفينو من المخبوزاتالمستخدمة بشكل دائم في عمل السندوتشات المنزلية أو عند الخروج، لذا نجد أن عددا كبيرا من ربات البيوت يبحثن عن طريقة عمل العيش الفينو لسهولة توفيره في المنزل لضمان نظافته وجودته، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطورالتالية طريقة عملالعيش الفينو على طريقة الشيف وليد يوسف بمكونات سهلة وخفيفة.

العيش الفينو طريقة عمل العيش الفينو: المكونات:

كوب من الحليب

3 ملاعق سكر

3 أكواب من الدقيق

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة كبيرة من الزبدة



رشة ملح

صفار بيض

طريقة تحضير العيش الفينو:

أحضري وعاء مناسبا ثم اخلطي الدقيق مضافا إليه رشة الملح وقومي بالتقليب الجيد

ثم أحضري وعاء آخر وضيفي السكر والخميرة إلى الحليب واتركيهم لمدة 10 دقائق

ثم أضيفي الخليط إلى الحليب والزبدة ثم قلبي جيد

ثم أضيفي جميع المكونات التي تم تحضريها إلى الدقيق وأعجني المكونات حتى تحصلي على عجين ناعم

ثم اتركي العجين مغطى لمدة 10 دقائق

ثم قومي بتقسيم العجين إلى قطع متساوية، ثم شكليها على شكل رول

ثم اتركيها حتى تختمر لمدة ساعة

ثم ضعي الرول في صينية مدهونة بالزبدة

ثم أحضري وعاء صغيرا ثم اخلطي صفار البيض مع الحليب

ثم قومي بدهن سطح العيش

ثم اجعلي الفرن على درجة حرارة 200 مئوية وأدخلي العيش لمدة 10 دقائق

ثم احرصي على تغطية العيش بعد خروجه من الفرن

تحضير العيش الفينو



