علامات فى لغة الجسد هتقول لك إنه بيحبك.. اتساع بؤبؤ العين الأبرز

MENAFN - Youm7) بعض الأشخاص يمتلكون مشاعرالحبوالإعجاب تجاه الآخرين، لكنهم قد لا يكونون قادرين على البوح بهذه المشاعر بالكلمات. ومع ذلك، يمكن للغة جسدهم أن تكشف عن مشاعرهم الحقيقية، ووفقًا لما أشار إليهامحمد أبو هاشم، خبيرة لغة الجسد، يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية أبرز العلامات والإشارات التي تدل على وجود مشاعر حب لدى الشخص الذي نتعامل معه.

شخص ينظر لفتاة اتساع بؤبؤ عينيه:

لا شك أن هذه من أهم وأصدق الاشارات الدالة على الحب، لان صاحبها لا يمكنه السيطرة عليها، فهو لا يستطيع جعل بؤبؤ عينيه يتسع أمام أحدهم ويجعله يضيق أمام أحدهم

وبؤبؤ العين يتسع تلقائياً حين نرى أو نتحدث مع من نحب، وحين نتحدث عما نحبه بصدق.

‏الابتسامة:

ستظهر الابتسامة

على وجه المحب حين يرى حبيبته في بداية اللقاء وستدوم علي وجهه لمده طويلة، سيضحك ويبتسم طوال فترات تواجده معها، تعبيراً عن فرحه وسعادته برؤيتها.

‏الميل تجاهها:

نرى هذه الإشارة حين يتكلمون معاً وهو واقف أو جالس، فتراه أغلب الوقت يميل بجسده تجاهها، وكأن جسده يخبره بحب الاقتراب منها أكثر، ولا شك إن كان لا يحبها فإن جسده لن يفعل هذا السلوك.

‏تعلق بصره بها:

يتعلق بصره بها من الوهلة الأولى عند رؤيتها وكأنه كان يبحث عنها وأخيراً ظهرت أمامه، يظل بصره متعلقاً بها طوال فترات اللقاء وكأنه غير قادر على إبعاد عينيه عنها

فهي أيضاً تعبر عن شدة اهتمامه بها.

‏انفتاح جسده أمامها:

حين يجلس أمامها سنلاحظ أنه يجلس منفتح الجسد، فهو لن يربع يديه على صدره أمامها، ولن يشبك أصابعه ويضعها على الطاولة بينه وبينها، ولن يضع أي حواجز دفاعية بينهما ولا مسافات، فهو منفتح للحديث معها وللتعرف عليها أكثر وللتواصل معها بشكل أكبر.

شاب وفتاة



