علامات فى لغة الجسد هتقول لك إنه بيحبك.. اتساع بؤبؤ العين الأبرز

(MENAFN
- Youm7) بعض الأشخاص يمتلكون مشاعر
الحب
والإعجاب تجاه الآخرين، لكنهم قد لا يكونون قادرين على البوح بهذه المشاعر بالكلمات. ومع ذلك، يمكن للغة جسدهم أن تكشف عن مشاعرهم الحقيقية، ووفقًا لما أشار إليها
محمد أبو هاشم، خبيرة لغة الجسد، يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية أبرز العلامات والإشارات التي تدل على وجود مشاعر حب لدى الشخص الذي نتعامل معه.
شخص ينظر لفتاة اتساع بؤبؤ عينيه:
لا شك أن هذه من أهم وأصدق الاشارات الدالة على الحب، لان صاحبها لا يمكنه السيطرة عليها، فهو لا يستطيع جعل بؤبؤ عينيه يتسع أمام أحدهم ويجعله يضيق أمام أحدهم
وبؤبؤ العين يتسع تلقائياً حين نرى أو نتحدث مع من نحب، وحين نتحدث عما نحبه بصدق.
الابتسامة:
ستظهر الابتسامة
على وجه المحب حين يرى حبيبته في بداية اللقاء وستدوم علي وجهه لمده طويلة، سيضحك ويبتسم طوال فترات تواجده معها، تعبيراً عن فرحه وسعادته برؤيتها.
الميل تجاهها:
نرى هذه الإشارة حين يتكلمون معاً وهو واقف أو جالس، فتراه أغلب الوقت يميل بجسده تجاهها، وكأن جسده يخبره بحب الاقتراب منها أكثر، ولا شك إن كان لا يحبها فإن جسده لن يفعل هذا السلوك.
تعلق بصره بها:
يتعلق بصره بها من الوهلة الأولى عند رؤيتها وكأنه كان يبحث عنها وأخيراً ظهرت أمامه، يظل بصره متعلقاً بها طوال فترات اللقاء وكأنه غير قادر على إبعاد عينيه عنها
فهي أيضاً تعبر عن شدة اهتمامه بها.
انفتاح جسده أمامها:
حين يجلس أمامها سنلاحظ أنه يجلس منفتح الجسد، فهو لن يربع يديه على صدره أمامها، ولن يشبك أصابعه ويضعها على الطاولة بينه وبينها، ولن يضع أي حواجز دفاعية بينهما ولا مسافات، فهو منفتح للحديث معها وللتعرف عليها أكثر وللتواصل معها بشكل أكبر.
شاب وفتاة
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