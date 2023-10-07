سابت دى كابريو وارتبطت بصديقه.. جيجي حديد تعيش قصة حب مع برادلي كوبر

MENAFN - Youm7) عاشت عارضة الأزياء جيجي حديد قصة حب قصيرة مع النجم ليوناردو دي كابريو ، البالغ من العمر 48 عاماً، أنفصلاً الثنائى، ويقال أن السبب يعود إلى رفض جيجي طريقة حياة ليوناردو وخروجاته مع أصدقائه الدائمة ورحلاته الترفيهية، ولكن يبدو أن عارضة الأزياء الشهيرة استطاعت تخطى قصة حبها مع النجم العالمى، ودخلت في قصة حب جديدة مع صديقه النجم برادلي كوبر الذى يبلغ من العمر أيضاً 48 عاماً، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

صورة أخرى للثنائى بإحد شوارع نيويورك

وقد شوهد الثنائى جيجى وبرادلي أثناء خروجهما معاً بموعد عشاء في مدينة نيويورك بعد أشهر من إنهاء علاقتها مع ليوناردو دي كابريو وكانت ترتدى تنورة قصيرة لونها بنى وجاكيت جلدى أسود وأسفله سترة بيضاء وصففت شعرها على هيئة كعكة ووضعت مكياج يتوافق مع إطلالتها خلال سيرها مع برادلى وحارسها الشخصى وارتدى كوبر، الذي لديه ابنة من عارضة الأزياء إيرينا شايك، قميصًا أزرق وقميصًا منقوشًا وبنطلون جينز، مع قبعة بيسبول قبل أن يستقلان نفس السيارة، مما أكد أثار الكثير من الأقاويل حول دخول جيجى في علاقة عاطفية مع برادلي.

جيجي حديد وبرادلي كوبر

يذكر أن برادلي وليو صديقين منذ سنوات، و التقيا لأول مرة في العشرينات من العمر عندما كان برادلي يعمل في أحد فنادق نيويورك قبل أن يدخل مجال التمثيل وساعد نجم تيتانيك في الوصول إلى غرفته وذلك وفقاً لما صرح ليوناردو لمجلة " Esquire " في عام 2011.

جيجى تستقل سيارتها

ودخل برادلي مجال التمثيل وأصبح الثنائى صديقية ودائماً مايتوجدان معاً وفي شهر أبريل الماضي، شوهد دي كابريو وهو يحتفل مع صديقه برادلي في مهرجان كوتشيلا.

ليوناردو دكابريو وصديقه برادلي

يذكر أن

برادلي كان على علاقة عاطفية مع عارضة الأزياء إيرينا من عام 2015 إلى عام 2019، وأنجب منها ليا، البالغة من العمر ستة أعوام، في مارس 2017 كما كانت جيجي على علاقة عاطفية مع دي كابريو منذ عام تقريبًا عندما حضرا معًا حفلًا تلا أسبوع الموضة في نيويورك.

وكانت جيجي في علاقة عاطفية قبل ليوناردو مع المغنى ووالد طفلتها زين مالك لمدة ست سنوات وأنفصلا في أكتوبر 2021.







