سابت دى كابريو وارتبطت بصديقه.. جيجي حديد تعيش قصة حب مع برادلي كوبر

(MENAFN
- Youm7) عاشت عارضة الأزياء جيجي حديد قصة حب قصيرة مع النجم ليوناردو دي كابريو ، البالغ من العمر 48 عاماً، أنفصلاً الثنائى، ويقال أن السبب يعود إلى رفض جيجي طريقة حياة ليوناردو وخروجاته مع أصدقائه الدائمة ورحلاته الترفيهية، ولكن يبدو أن عارضة الأزياء الشهيرة استطاعت تخطى قصة حبها مع النجم العالمى، ودخلت في قصة حب جديدة مع صديقه النجم برادلي كوبر الذى يبلغ من العمر أيضاً 48 عاماً، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
صورة أخرى للثنائى بإحد شوارع نيويورك
وقد شوهد الثنائى جيجى وبرادلي أثناء خروجهما معاً بموعد عشاء في مدينة نيويورك بعد أشهر من إنهاء علاقتها مع ليوناردو دي كابريو وكانت ترتدى تنورة قصيرة لونها بنى وجاكيت جلدى أسود وأسفله سترة بيضاء وصففت شعرها على هيئة كعكة ووضعت مكياج يتوافق مع إطلالتها خلال سيرها مع برادلى وحارسها الشخصى وارتدى كوبر، الذي لديه ابنة من عارضة الأزياء إيرينا شايك، قميصًا أزرق وقميصًا منقوشًا وبنطلون جينز، مع قبعة بيسبول قبل أن يستقلان نفس السيارة، مما أكد أثار الكثير من الأقاويل حول دخول جيجى في علاقة عاطفية مع برادلي.
جيجي حديد وبرادلي كوبر
يذكر أن برادلي وليو صديقين منذ سنوات، و التقيا لأول مرة في العشرينات من العمر عندما كان برادلي يعمل في أحد فنادق نيويورك قبل أن يدخل مجال التمثيل وساعد نجم تيتانيك في الوصول إلى غرفته وذلك وفقاً لما صرح ليوناردو لمجلة " Esquire " في عام 2011.
جيجى تستقل سيارتها
ودخل برادلي مجال التمثيل وأصبح الثنائى صديقية ودائماً مايتوجدان معاً وفي شهر أبريل الماضي، شوهد دي كابريو وهو يحتفل مع صديقه برادلي في مهرجان كوتشيلا.
ليوناردو دكابريو وصديقه برادلي
يذكر أن
برادلي كان على علاقة عاطفية مع عارضة الأزياء إيرينا من عام 2015 إلى عام 2019، وأنجب منها ليا، البالغة من العمر ستة أعوام، في مارس 2017 كما كانت جيجي على علاقة عاطفية مع دي كابريو منذ عام تقريبًا عندما حضرا معًا حفلًا تلا أسبوع الموضة في نيويورك.
وكانت جيجي في علاقة عاطفية قبل ليوناردو مع المغنى ووالد طفلتها زين مالك لمدة ست سنوات وأنفصلا في أكتوبر 2021.
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