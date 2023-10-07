أصحاب حرفة الخوص: مشاركتنا في معرض تراثنا يساعدنا على تطوير منتجاتنا

MENAFN - Youm7) تماشيا مع استراتيجية الدولة الداعمة لقطاع الحرف التراثية واليدوية باعتبارها ذات بعد ثقافي يرتبط بتاريخ مصر وحضارة شعبها، يحرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على دعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية من خلال العمل على فتح منافذ تسويقية لمنتجاتهم ودعم أصحاب هذه المشروعات في تسويق منتجاتهم واشراكهم بمعارض محلية ودولية، مما يعمل على إكسابهم خبرات جديدة تساعدهم على تطوير منتجاتهم للعمل على تلبية أذواق المستهلكين في مختلف الأسواق المحلية والعالمية.يشارك عدد من أصحاب وصاحبات حرفة الخوص التاريخية من مختلف محافظات الجمهورية في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية والمقرر إقامته في الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر القادم بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.وتصنف منتجات الخوص والجريد اليدوي كأحد أقدم الحرف التراثية في مصر كونها حرفة ريفية بسيطة، وصديقة للبيئة تمثل مصدرا للرزق لآلاف العائلات. حيث احترفها العديد من المواطنين بقرى صعيد مصر وعلى رأسها "قرية الأعلام" بمحافظة الفيوم التي تعد أحد أشهر القرى المصرية التي تحترف هذه الصناعة منذ عقود طويلة وتوارثتها الأجيال حتى أصبحت منتجات هذه الحرفة تغطى السوق المحلى وتصدر جزء كبير منها للخارج. وتعتمد صناعة المنتجات الخوص على تجديل الخوص ليشبه الضفيرة، ثم صنع الأغراض المنزلية المتعددة، من تلك الجدائل.عفاف درويش.. المزج بين عملية المنتج والتصميمتعمل السيدة عفاف درويش كأغلبية أهل قرية الاعلام بمركز الفيوم في حرفة "الخوص" التي توارثتها أبا عن جد واتقنتها منذ سن الثامنة عشر إلى أن أصبحت قادرة على انتاج قطع ذات تصميمات مختلفة.وبعد انهاءها مسيرتها التعليمية بحصولها على بكالوريوس التجارة عملت عفاف كرئيس مجلس إدارة جمعية تطوير الحرف اليدوية بقرية الاعلام وحبها لتلك المهنة شجعها على القيام بتدريب سيدات وفتيات القرية على هذه الحرفة من خلال الجمعية، وتقوم أيضا بتسويق منتجاتهن من خلال المعارض التي تشترك بها.وأفادت عفاف انها منذ تعلمها حرفة صناعة منتجات الخوص لم تكن تعرف سوى صناعة 14 تصميم ولكن مع حرصها على تطوير مشروعها لجأت إلى عمل دراسة للسوق لمعرفة احتياجات العميل مما جعلها تقبل على إنتاج قطع من الخوص ذات استخدامات عملية وليست مجرد قطع للزينة والديكور فقط.وتشيد السيدة عفاف بدور جهاز تنمية المشروعات في مساندة أصحاب المشروعات ولاسيما المشروعات الحرفية واليدوية التراثية وتابعت قائلة " أشارك في معظم المعارض التي يقيمها الجهاز في الفيوم والقاهرة وأحرص على المشاركة في تراثنا لأن له طابع خاص ويمتاز به من حسن التنظيم وجودة المعروضات".روحية يوسف.. 44 عام في احتراف غزل الفن بسعف النخيل

روحية يوسف سيدة صعيدية نشأت وترعرعت بإحدى قرى غرب محافظة أسوان، وبعزيمة صلبة ورغبة في مواصلة مشوار العمل الحر وعلى الرغم من بلوغها سن الستين إلا أن شغفها نحو الإنتاج وتعليم الغير من أجل الحفاظ على المهنة من الاندثار لم يتوقف، وذاع صيتها في مجال التدريب على هذه الحرفة بعدما قامت بتدريب سيدات وفتيات القرية فاستعانت بها هيئات وجهات مختلفة للقيام بالتدريب على تصنيع منتجات من الخوص.

بدأت روحية في التعرف على هذه الحرفة من خلال جدتيها حينما كانت تبلغ من العمر 16 عام واستمرت في العمل والانتاج منذ ذلك الوقت وشغفها نحو تلك الحرفة يتزايد مع الأيام والسنين ودقة وبراعة في الصنع تزيد مع كل قطعة جديدة تتعامل معها.

وأوضحت روحية انها تقوم بعمل“الأطباق، الأسبتة، الحصر" مستخدمة الخوص ومخلفات الموز والعرجون (من أشجار البلح) ومشيرة إلى أن كل قطعة لها طابع وشكل خاص.أوضحت روحية أنها تتعامل مع الجهاز منذ سنوات مشيرة إلي حرص الجهاز على اشراكها بالمعارض المختلفة سواء داخل مصر أو خارجها وتابعت انها تشارك على مدار خمس دورات بمعرض تراثنا وهذا العام تشارك بقطع مختلفة منها الأطباق والشنط الخوص.عمر محمد كامل.. بين تطوير الحرفة والابداع بها

بدأ عمر محمد كامل الشهير بعمر المصري نشاط مشروعه القائم على انتاج منتجات من الخوص منذ 13 عام برأس مال شخصي لا يتعدى 10

آلاف جنيه في ذلك الوقت، ثم استعان بشقيقه وأحد أصدقائه.

ومنذ بدايته كان شغله الشاغل هو تطوير المنتجات المصنوعة من الخوص وبالفعل استطاع احداث تغيير في طريقة العمل وأدخل تعديلات على نوع الغرزة لتكون رفيعة الشكل إلى جانب تعديلات على الألوان، والخامات المستخدمة مع الخوص؛ وساعده ذلك على انتاج أشكالا متعددة من المعلقات الديكورية.



وفى عام 2017، انطلق عمر للمشاركة في المعارض التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات في الداخل والخارج كما أتاح له الجهاز خدمات "التشبيك " مع بعض الهيئات والشركات.وأوضح عمر المصري أنه يقوم بتسويق منتجاته من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وله عملاء بكافة محافظات الجمهورية. وأصبح لديه الآن 8 عمال دائمين، هذا إلى جانب "المنتجين من منازلهم " ويقدر عددهم بحوالي 50 سيدة، و20 رجل.وعن معرض "تراثنا " يقول المصري: أن المعرض يساعد العارضين المشاركين به على تنفيذ تعاقدات وصفقات تضمن لهم استمرارية العمل والربح بعد انتهاء فترة المعرض.