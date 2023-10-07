الألغاز التاريخية.. فى أي يوم ولدد المسيح؟

MENAFN - Youm7) هناك بعض الألغاز التاريخية لم يتم حلها حتى الآن، وفى بعض الأحيان، يكون ذلك بسبب فقدان المعلومات والدلائل ذات الصلة، وإن عدم وجود إجابات يجعل هذه الألغاز أكثر إثارة للاهتمام، ومن بين تلك الألغاز يوم مولد السيد المسيح.

يوجد اختلاف بين الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية والكاثوليكية حول تاريخ ميلاد السيد المسيح، وبالرغم من أن الكتاب المقدس لا يجيب مباشرة عن السؤال:‏ "متى ولد يسوع؟"،‏ لكن كلا الكنيستين تستشهد بوقائع تبنى عليها معتقدها،

فالأولى ترى أن يسوع المسيح خرج للعالم فى السابع من يناير، والثانية تبنى معتقدها على أن المسيح المخلص جاء فى الخامس والعشرين من ديسمبر، وهى اختلافات بسيطة، لكن تاريخ آخر يظهر حول ميلاد السيد المسيح، يظهر اختلافا كبيرا مع التواريخ سالفة الذكر.

ميلاد المسيح فى الشتاء.. هو التاريخ الأكثر تداولا والأكثر توافقا مع تواريخ الكنائس المختلفة، فبحسب ما هو ما جاء فى مجمع نيقية عام 325م فإن ميلاد المسيح يوافق يوم 29 كيهك الموافق 25 ديسمبر، وذلك حسب الاتفاق الذى حدث فى المجمع، حيث يكون عيد ميلاد المسيح فى أطول ليلة وأقصر نهار (فلكياً)، والتى يبدأ بعدها الليل القصير والنهار فى الزيادة، إذ بميلاد المسيح (نور العالم) يبدأ الليل فى النقصان والنهار (النور) فى الزيادة، هذا ما قاله القديس يوحنا المعمدان عن السيد المسيح "ينبغى أن ذلك (المسيح أو النور) يزيد وإنى أنا أنقص" (يوحنا 30:3)، ولذلك يقع عيد ميلاد يوحنا المعمدان (المولود قبل الميلاد الجسدى للسيد المسيح بستة شهور) فى 25 يونيو وهو أطول نهار وأقصر ليل يبدأ بعدها النهار فى النقصان والليل فى الزيادة.

وضع البابا إجريجوريوس قاعدة تضمن وقوع عيد الميلاد (25 ديسمبر) في موقعه الفلكي (أطول ليلة و أقصر نهار) وذلك بحذف ثلاثة أيام كل 400 سنة (لأن تجميع فرق الـ11 دقيقة و 14 ثانية يساوى ثلاثة أيام كل حوالي 400 سنة)، ثم بدأت بعد ذلك بقية دول أوروبا تعمل بهذا التعديل الذي وصل إلى نحو 13 يومًا، ولكن لم يعمل بهذا التعديل في مصر إلا بعد دخول الإنجليز إليها في أوائل القرن الـ19، فأصبح 11 أغسطس هو 24 أغسطس، وفى تلك السنة أصبح 29 كيهك، عيد الميلاد) يوافق يوم 7 يناير، بدلا من 25 ديسمبر كما كان قبل دخول الإنجليز إلى مصر أي قبل طرح هذا الفرق، لأن هذا الفرق 13 يوما لم يطرح من التقويم القبطي.

ميلاد المسيح فى الصيف.. وبحسب كتاب "بغية السائل من أوابد المسائل" للكاتب وليد مهدى، فقد ذكر فريدرك فرار فى كتابه "حياة المسيح"، ان الفلكى الكبيير كيلر قال إن تاريخ الميلاد كان فى نحو سنة 5 أو 6 قبل الميلاد.

ويشير الكتاب للفصل الذى ولد فيه المسيح مستشهدا بالآية الكريمة "فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا (23) فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (24) وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (25)" سورة مريم، ويرى الكاتب أنه يتبين من الآيات أن السيدة مريم قامت بهز جزع النخلة تلبية للنداء، وأن النخل سقط منها رطبا جنيا، والجميع يعلم أن موعد جنى البلح والرطب فى الصيف وليس الشتاء، أى أن المسيح لم يولد فى 25 ديسمبر ولا 7 يناير.







