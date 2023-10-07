عرض غطاء تابوت من الخشب المصرى القديم فى دار مزادات عالمية.. اعرف سعره

MENAFN - Youm7) فى يوم 17 أكتوبر الجارى، ينتظر محبو الفنون وهواة جمع الآثار، مزادا لـ"الانتيكات" الذى يضم عددا من الآثار المصرية والرومانية للبيع، وذلك فى مزاد كريستيز فى لندن، ولهذا نستعرض أبرز القطع الأثرية المصرية المعروضة للبيع.

ومن بين القطع الأثرية المعروضة للبيع، غطاء تابوت من الخشب المصرى القديم، من المملكة الجديدة التى ترجع إلى ما بين 1500 و1069 قبل الميلاد، ويقدر ثمنها بنحو 7 إلى 9 آلاف جنيه استرلينى.

غطاء التابوت





وعرضت كريستيز أيضا، تمثال مصرى من الحجر الجيرى لامرأة، تعود إلى المملكة القديمة، الأسرة الخامسة، 2494-2345 قبل الميلاد، ويقدر ثمنه ما بين 300 إلى 500 ألف جنيه استرلينى.

يصور التمثال، المرأة المصرية فى الوضع التقليدى للمرأة مع ضم ذراعيها بشكل وثيق على الجانبين وقدميها معًا، حيث إنها تعبر عن الواجهة الصلبة لتماثيل المملكة القديمة، فهى ترتدى فستانًا ضيقًا مع ياقة على شكل حرف V، وتشير الأشرطة السوداء حول معصميها إلى الأساور، وتم نحت وجهها المستدير الكامل بشكل حاد مع حواجب مرسومة وشفاه محددة بعناية ومثقوبة فى زوايا الفم.

كما ستعرض دار كريستيز للمزادات جدارية خشبية لامرأة ترجع إلى الفترة الرومانية، يرجع تاريخها إلى نحو القرن الثانى الميلادى، يقدر ثمنها ما بين 20 إلى 50 ألف جنيه استرلينى.