عرض غطاء تابوت من الخشب المصرى القديم فى دار مزادات عالمية.. اعرف سعره

(MENAFN
- Youm7) فى يوم 17 أكتوبر الجارى، ينتظر محبو الفنون وهواة جمع الآثار، مزادا لـ"الانتيكات" الذى يضم عددا من الآثار المصرية والرومانية للبيع، وذلك فى مزاد كريستيز فى لندن، ولهذا نستعرض أبرز القطع الأثرية المصرية المعروضة للبيع.
ومن بين القطع الأثرية المعروضة للبيع، غطاء تابوت من الخشب المصرى القديم، من المملكة الجديدة التى ترجع إلى ما بين 1500 و1069 قبل الميلاد، ويقدر ثمنها بنحو 7 إلى 9 آلاف جنيه استرلينى.
غطاء التابوت
وعرضت كريستيز أيضا، تمثال مصرى من الحجر الجيرى لامرأة، تعود إلى المملكة القديمة، الأسرة الخامسة، 2494-2345 قبل الميلاد، ويقدر ثمنه ما بين 300 إلى 500 ألف جنيه استرلينى.
يصور التمثال، المرأة المصرية فى الوضع التقليدى للمرأة مع ضم ذراعيها بشكل وثيق على الجانبين وقدميها معًا، حيث إنها تعبر عن الواجهة الصلبة لتماثيل المملكة القديمة، فهى ترتدى فستانًا ضيقًا مع ياقة على شكل حرف V، وتشير الأشرطة السوداء حول معصميها إلى الأساور، وتم نحت وجهها المستدير الكامل بشكل حاد مع حواجب مرسومة وشفاه محددة بعناية ومثقوبة فى زوايا الفم.
كما ستعرض دار كريستيز للمزادات جدارية خشبية لامرأة ترجع إلى الفترة الرومانية، يرجع تاريخها إلى نحو القرن الثانى الميلادى، يقدر ثمنها ما بين 20 إلى 50 ألف جنيه استرلينى.
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