موعد إعلان جائزة نوبل للاقتصاد 2023

MENAFN - Youm7) تعلن الأكاديمية السويدية، اسم الفائز أو الفائزين بجائزة نوبل فى الاقتصاد 2023، تخليدًا لذكرى ألفريد نوبل، يوم الاثنين، 9 أكتوبر، فى تمام الساعة 11:45 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، على أقرب تقدير.

في عام 1968، أنشأ البنك المركزي السويدي جائزة العلوم الاقتصادية تخليداً لذكرى ألفريد نوبل، مؤسس جائزة نوبل. وتستند الجائزة إلى التبرع الذي تلقته مؤسسة نوبل عام 1968 من بنك السويد المركزي بمناسبة الذكرى الـ 300 لتأسيس البنك. مُنحت الجائزة الأولى في العلوم الاقتصادية لراجنار فريش وجان تينبرجن عام 1969.

وتمنح جائزة العلوم الاقتصادية من قبل الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم بالسويد، وفق نفس مبادئ جوائز نوبل التي تمنح منذ عام 1901.

يشار إلى أن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، منحت جائزة نوبل للاقتصاد لعام 2023 لكل من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السابق بن برنانكي ودوغلاس دايموند وفيليب ديبفيغ فازوا "لبحوثهم المتعلقة بالبنوك والأزمات المالية".

وجاء فى حيثيات منح جائزة نوبل للاقتصاد 2022 أن الخبراء الثلاثة "حسنوا بدرجة كبيرة فهمنا لدور المصارف في اقتصادنا، خصوصاً خلال الأزمات المالية، وأيضاً طريقة تنظيم الأسواق المالية". وأشارت اللجنة إلى أن "اكتشافاً مهماً في بحوثهم" التي أطلقوها اعتباراً من ثمانينات القرن العشرين، "تمثّل في إظهار سبب الأهمية الحيوية التي يرتديها تفادي انهيار المصارف".