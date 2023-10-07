القومي للترجمة يعلن أسماء الفائزين في مسابقة كشاف المترجمين

MENAFN - Youm7) أعلن المركز القومي للترجم برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عن الفائزين بمسابقة كشاف المترجمين في نسختها الرابعة و التي خصصتللاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القليوبية.

وجاءت اسماء الفائزين كالتالي:

منال ممدوح يوسف أحمد

دعاء صلاح محمد المصلحي

زينب عبد المحسن جمعة

آية نبيل عبد المعطي

فاطمة السيد إبراهيم

ميرفت محمد متولى

جدير بالذكر ، أن المسابقة تأتى فى إطار خطة المركز القومي للترجمة للاحتفاء بالمبدعين في كافة المحافظات المصرية من خلال الاحتفال بجميع الأعياد القومية، وذلك عبر طرح نصوص من إبداعات كبار المبدعين بجميع المحافظات المصرية للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القليوبية والذي يوافق 30 أغسطس من كل عام أعلن

المركز القومي للترجمة

عن مسابقة لترجمة أحد إبداعات اثنين من كبار أدباء محافظة القليوبية وهما، الكاتب والأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي والكاتبة الكبيرة نبوية موسى.

من أحدث إصدارات المركز المتوفرة بمنفذ البيع، "الاستشراق هيمنة مستمرة"، "ذكريات في الترجمة"، "القصة العظيمة للرياضيات"، "فلسفة البلاغة"، "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور"، "الصعود العالمي للشعبوية"، "القيم السياسية"، "مدريد الإسلامية:الأصول الخفية لعاصمة مسيحية"، "مقدمة في التصوف المسيحي"، "الصحافة فس الشرق الأوسط و شمال أفريقيا"، حرب الثورة الأمريكية (نبذة تاريخية)، "الزواج والحداثة"، "فرقة العمال المصرية".

بالإضافة إلى ذلك: "توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية"، "التصوير الحديث في مصر"، "القرية"، "الهلال الأسود"، "كيف يتعلم مخ ذوي الاحتياجات الخاصة"، "الأفريكانية"، "تدبر الكبر"، "أهل التشريع وأهل التأويل"، "مقدمة في الأناجيل الثلاثة"، "تقنيات الفيلم التسجيلي"، "الكتاب البري"، "الاقتصاد الثقافي العالمي"، "أخلاق الحدلثة"، "المعرفة المستدامة"، "مدارات المجاز في الخطاب"، "بنية الشخصية"، "رسائل النساء من مصر القديمة"، "ثمن عدم المساواة"، "سنوات القرب من دوستويفسكي"، علم النفس الاجتماعي:الأسس"، "نظريات الأيدلوجيا"، "مغامرة المنهج"، و"التدين والحراك في مصر.