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حقائق وأرقام من أرشيف جائزة نوبل للأدب منذ 1901 حتى 2023.. إنفو جراف

10/7/2023 4:32:33 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الأكاديمية السويدية أمس منح جائزة نوبل للأديب النرويجى يون فوسه المعروف أيضا باسم جون فوس ، لينضم إلى أرشيف جائزة نوبل للأدب، وفى هذا السياق نتعرف معاً على مجموعة من الحقائق والأرقام من واقع أرشيف الجائزة.

عدد الحائزين على جائزة نوبل فى الأدب

حصل عليها 120 فائزا منذ 1901 وحتى عام 2023

مُنحت الجائزة 116 مرة

حجبت الجائزة سبع مرات فى الأعوام الآتية:

1914، و1918، و1935، و1940، و1941، و1942، و1943.

قسمت الجائزة بين شخصين أربع مرات وهم:

1904 - فريديريك ميسترال، خوسيه إيشيغاراي

1917 - كارل جيلروب، هنريك بونتوبيدان

1966 - شموئيل عجنون، نيللي ساكس

1974 - إيفيند جونسون، هاري مارتينسون

فازت بالجائزة 17 كاتبة

السويدية سلمى لاجرلوف أول امرأة تحصل على نوبل للأدب عام 1909.

مُنحت سلمى لاجرلوف نوبل للأدب قبل خمس سنوات من انتخابها في الأكاديمية السويدية


يشار إلى أن ألفريد نوبل، كتب فى وصيته "تقسم الفائدة إلى خمسة أجزاء متساوية، تقسم على النحو التالى: - - -
جزء واحد للشخص الذى أنتج فى مجال الأدب العمل الأكثر تميزا فى الاتجاه المثالى ...".

كان لألفريد نوبل اهتمامات ثقافية واسعة، طور فى شبابه المبكر اهتماماته الأدبية التى استمرت طوال حياته، وتكونت مكتبته من مجموعة غنية وواسعة من الأدب بلغات مختلفة. خلال السنوات الأخيرة من حياته، جرب الكتابة الأدبية، وبدأ في كتابة الروايات. ولهذا كان الأدب هو مجال الجائزة الرابعة الذى ذكره نوبل فى وصيته.


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