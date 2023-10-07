حقائق وأرقام من أرشيف جائزة نوبل للأدب منذ 1901 حتى 2023.. إنفو جراف

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- Youm7) أعلنت الأكاديمية السويدية أمس منح جائزة نوبل للأديب النرويجى يون فوسه المعروف أيضا باسم جون فوس ، لينضم إلى أرشيف جائزة نوبل للأدب، وفى هذا السياق نتعرف معاً على مجموعة من الحقائق والأرقام من واقع أرشيف الجائزة.
عدد الحائزين على جائزة نوبل فى الأدب
حصل عليها 120 فائزا منذ 1901 وحتى عام 2023
مُنحت الجائزة 116 مرة
حجبت الجائزة سبع مرات فى الأعوام الآتية:
1914، و1918، و1935، و1940، و1941، و1942، و1943.
قسمت الجائزة بين شخصين أربع مرات وهم:
1904 - فريديريك ميسترال، خوسيه إيشيغاراي
1917 - كارل جيلروب، هنريك بونتوبيدان
1966 - شموئيل عجنون، نيللي ساكس
1974 - إيفيند جونسون، هاري مارتينسون
فازت بالجائزة 17 كاتبة
السويدية سلمى لاجرلوف أول امرأة تحصل على نوبل للأدب عام 1909.
مُنحت سلمى لاجرلوف نوبل للأدب قبل خمس سنوات من انتخابها في الأكاديمية السويدية
يشار إلى أن ألفريد نوبل، كتب فى وصيته "تقسم الفائدة إلى خمسة أجزاء متساوية، تقسم على النحو التالى: - - -
جزء واحد للشخص الذى أنتج فى مجال الأدب العمل الأكثر تميزا فى الاتجاه المثالى ...".
كان لألفريد نوبل اهتمامات ثقافية واسعة، طور فى شبابه المبكر اهتماماته الأدبية التى استمرت طوال حياته، وتكونت مكتبته من مجموعة غنية وواسعة من الأدب بلغات مختلفة. خلال السنوات الأخيرة من حياته، جرب الكتابة الأدبية، وبدأ في كتابة الروايات. ولهذا كان الأدب هو مجال الجائزة الرابعة الذى ذكره نوبل فى وصيته.
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