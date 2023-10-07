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8 خطوات.. كيف تنظف سماعات أذنك Airpods دوريا؟

10/7/2023 4:32:30 AM
(MENAFN- Youm7) يستخدم الأشخاص سماعات الأذن على مدار اليوم، سواء في صالة الألعاب الرياضية أو كجزء من التنقلات اليومية أو سير العمل، لكن يمكن تراكم الأوساخ داخلها، ولعل الاهتمام المتواصل بها يساعد دائما فى تحسين الأداء.



الخطوة 1: ابدأ بإزالة حشوات الأذن المصنوعة من السيليكون بلطف، لا تتطلب سماعات الأذن AirPods Pro
سوى سحب بسيط لفصلها عن الجسم الرئيسي، ومعظم سماعات الأذن متشابهة وعدم تلفها.



الخطوة 2: لتنظيف أطراف الأذن هذه، يمكنك إما نقعها في الماء الدافئ والصابون، أو غمس قطعة قطن في بعض كحول الأيزوبروبيل واستخدام قطعة القطن لتنظيف الأجزاء الداخلية والخارجية من أطراف الأذن.



الخطوة 3: أصعب جزء في تنظيف سماعات الأذن هو الوصول إلى المواد اللزجة المتراكمة في شبكات السماعات وفتحات الهواء، للبدء، حاول استخدام منفاخ صاروخي أو علبة من الهواء المضغوط لإزالة بعض أسوأ الأوساخ.



الخطوة 4: يجب أن تكون أداة التنظيف التالية عبارة عن عود أسنان خشبي. استخدم المعول برفق قدر الإمكان للعمل حول حواف الشبكات والتهوية.



الخطوة 5: استخدم قطعة قطن مغموسة في القليل من الكحول لرفع أي بقايا متبقية على الشبكة وأسطح التهوية.



الخطوة 6: املأ عودًا قطنيًا آخر بالكحول ثم ربت على جسم كل سماعة أذن.



الخطوة 7: يمكن أيضًا أن تكون علبة شحن سماعات الأذن مليئة بالأشياء السيئة، وإذا كان لا يزال لديك منفاخ الصواريخ أو الهواء المضغوط في متناول يديك، فاستخدمهما لتفجير جميع الزوايا والزوايا الداخلية للعلبة.



الخطوة 8: حان وقت Q-tip مرة أخرى، امسك قطعة قطن مغموسة بالكحول وامسح بها الجزء الداخلي من العلبة، يجب توخي المزيد من الحذر بشأن نقاط الاتصال المثبتة بالمعدن والتي تسمح لسماعات الأذن الخاصة بك الشحن داخل العلبة.







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