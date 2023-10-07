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شركة تطرح مكافأة قدرها مليون دولار مقابل لقطات بكاميراتها للكائنات الفضائية

10/7/2023 4:32:30 AM
(MENAFN- Youm7) تلتقط الكاميرات التي تضعها على بوابة المسكن كل شيء خارجى، بدءًا من لقاءات لم الشمل الحميمة حتى الزوار غير المرغوب فيهم، ولكن الآن، تأمل الشركة الخاصة بهذه الكاميرات، أن يثبت النظام وجود الكائنات الفضائية ، حيث تقدم شركة Ring المملوكة لشركة أمازون جائزة كبرى بقيمة مليون دولار للأشخاص في الولايات المتحدة، تحديدا لمن يقدم "دليلًا علميًا على شكل حياة حقيقي خارج كوكب الأرض".



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الموعد النهائي هو 3 نوفمبر، وسيتم تحليل الطلبات المقدمة من جانب خبراء الفضاء.



وتأتي المسابقة في الوقت الذي غمرت فيه مجموعات من مقاطع الفيديو التي تدعي إظهار نشاط من كائنات خارج كوكب الأرض، ولكن تبين أن معظم المشاهدات كانت عبارة عن نيازك تتساقط من السماء.



وقالت رينج في الإعلان: "منذ ما يقرب من 100 عام، شارك العلماء والخبراء وأصحاب المنازل العاديون قصصًا ومقاطع فيديو عن مشاهدات خارج كوكب الأرض".



وأضافت: "مع المشاهدات الجديدة والأدلة الإضافية على أن أشكال الحياة قد تكون موجودة خارج الغلاف الجوي للأرض، هناك احتمال أن يحدث نشاط لكائن خارج كوكب الأرض مباشرة خارج باب منزلك الأمامي".



وتابعت: "يلتقط العملاء في جميع أنحاء العالم لحظات الحياة المبهجة وغير المتوقعة من خلال كاميرات وأجراس الباب بالفيديو من Ring، والآن يمكن أن تتم مكافأتك على مشاهدة مشهد من عالم آخر."



كما أن المسابقة مفتوحة فقط للمقيمين القانونيين في الولايات المتحدة الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر، وهناك طريقتان للدخول، ولعل الأول هو تقديم "أدلة علمية مسجلة بجهاز Ring لتوثيق وجود كائنات خارج كوكب الأرض".



أما الخيار الثاني هو إرسال مقطع فيديو واحد، تصل مدته إلى دقيقة واحدة، يعرض "شخصًا أو شيئًا متعلقًا بالكائنات الفضائية".



يمكن للدخول باستخدام الخيار الثاني تصوير كائنات فضائية بطريقة غير واقعية، واستخدام وسائل مساعدة صناعية، مثل الأزياء أو الملحقات، والمركبات المصنوعة يدويًا، والمكياج، والدعائم، ورسومات الكمبيوتر، والمؤثرات الرقمية والوسائل الاصطناعية الأخرى، وسيتم الحكم على طلبات الخيار الثاني على أساس الإبداع والجاذبية البصرية والفكاهة.



إذا تم تقديم دليل على وجود نشاط خارج كوكب الأرض، فسيحصل هذا الفرد على الجائزة الكبرى بمبلغ سنوي قدره 50 ألف دولار سنويًا لمدة 20 عامًا.







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