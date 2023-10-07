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مايكروسوفت تخطط لإغلاق صفقة Activision Blizzard العملاقة الأسبوع المقبل

10/7/2023 4:32:29 AM
(MENAFN- Youm7) تخطط شركة مايكروسوفت لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة الاستحواذ المقترحة على Activision Blizzard بقيمة 68.7 مليار دولار الأسبوع المقبل.



حيث كشف مصدر مطلع على خطط مايكروسوفت لموقع The Verge أن الشركة تتطلع إلى يوم الجمعة 13 أكتوبر باعتباره الموعد النهائي حيث تعلن للعالم أن العملية التي تستغرق 20 شهرًا لشراء صانع Call of Duty Activision Blizzard قد انتهت



وسيظل هذا التاريخ يعتمد على هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة، وهي الهيئة التنظيمية التي منعت صفقة مايكروسوفت في وقت سابق من هذا العام، وأعادت Microsoft مؤخرًا هيكلة الصفقة
لنقل حقوق الألعاب السحابية لألعاب Activision Blizzard الحالية والجديدة إلى Ubisoft، وحصل صانع Xbox على موافقة أولية من CMA أواخر الشهر الماضي نتيجة لذلك، وفقا لتقرير ذا فيرج .



ولدى هيئة أسواق المال موعد نهائي ينتهي اليوم لجمع الآراء حول ما إذا كان ينبغي لها منح الموافقة لشركة Microsoft للمضي قدمًا في عملية الدمج. ومن المتوقع صدور قرار نهائي من هيئة أسواق المال الأسبوع المقبل، وباستثناء أي تغييرات مفاجئة في اللحظة الأخيرة من شأنه أن يسمح لمايكروسوفت بإغلاق صفقتها.



وقامت Microsoft و Activision بتمديد الموعد النهائي لصفقتهما حتى 18 أكتوبر مؤخرًا، ولكن إذا تمكنت Microsoft من إغلاق صفقتها الأسبوع المقبل، فسوف تنهي عملية مدتها 20 شهرًا من الموافقات التنظيمية والمعارك عبر أوروبا والولايات المتحدة في وقت أبكر قليلاً مما كان متوقعًا. .



في وقت سابق من هذا العام، منعت هيئة أسواق المال الصفقة في المملكة المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالسحابة، وذلك قبل أسابيع فقط من موافقة الاتحاد الأوروبي على الصفقة مع امتيازات سحابية مهمة من مايكروسوفت.



وجاءت المعارك التنظيمية في أوروبا بعد أشهر من رفع لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية في البداية لمنع استحواذ Activision Blizzard في الولايات المتحدة العام الماضي.



وفشلت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بعد ذلك في الحصول على أمر قضائي أولي لمنع Microsoft من إنهاء عملية الاستحواذ على Activision Blizzard، وهو جزء من خمسة أيام مرهقة من الأدلة والشهادات في يوليو خلال قضية FTC ضد Microsoft .



ولا تزال لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تستأنف نتيجة تلك الجلسة أمام محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة، ومن المقرر صدور القرار في أوائل ديسمبر. تخطط لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أيضًا لاستئناف قضيتها الإدارية الخاصة ضد استحواذ Microsoft المقترح على Activision Blizzard.



وستبدأ القضية الإدارية بعد 21 يومًا من صدور حكم الدائرة التاسعة بشأن استئناف لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، مع عقد جلسة الاستماع افتراضيًا. يمكن أن تحاول لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) التراجع عن صفقة Activision Blizzard الخاصة بشركة Microsoft، على افتراض إغلاقها في الوقت المحدد، لكنها ستواجه معركة شاقة غير مسبوقة.











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