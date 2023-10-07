كيفية تنظيف سماعات الرأس دون إتلافها فى 5 خطوات

MENAFN - Youm7) يمكن أن تتعرض أجهزتنا التقنية الاستهلاكية ذات الاستخدام اليومي لمزيد من التآكل مقارنة بالسيارة التي تقودها إلى العمل كل يوم، ولكن على وجه الخصوص، نظرًا لقربها المنتظم من أجزاء الجسم البشري مثل الأذنين والشعر والجلد.فإن سماعات الرأس وسماعات الأذن الخاصة بنا تتعرض للضرب عندما يتعلق الأمر بالأشياء السيئة مثل شمع الأذن والزيوت والعرق والبكتيريا المتوسطة الملتصقة بالأذن، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.و ليس من الصعب تنظيف هذه المنتجات القابلة للارتداء، لكنك ستحتاج إلى توخي المزيد من الحذر عند القيام بذلك، وهنا تعرف على كيفية تنظيف سماعات الرأس وسماعات الأذن بشكل صحيح دون إتلافها.كيفية تنظيف سماعات الرأس الخاصة بك

الخطوة 1: تحتوي العديد من سماعات الرأس من الشركات الكبرى مثل Bose و Sony على وسادات أذن قابلة للإزالة ، إذا كانت سماعاتك تندرج ضمن هذه الفئة، فقم بإزالة كل وسادة بعناية، ثم قم بتمديد سماعات الرأس بالكامل، وسيؤدي القيام بذلك إلى ضمان قدرتك على الضغط على كل جزء من الجهاز.

الخطوة 2 :إذا كان هناك أي شعر ملتصق بجسم السائقين، استخدم مجموعة من الملاقط لسحبه.الخطوة 3 : اغمس عود القطن في كحول الأيزوبروبيل ثم ربت عليه بعناية على الزوايا والشقوق العديدة لسماعات الرأس، وإذا كنت قلقًا بشأن دخول أي سائل إلى مكبرات الصوت، فيمكنك حمل سماعات الرأس بزاوية 90 درجة، بهذه الطريقة سوف يتساقط أي كحول زائد من سماعات الرأس.الخطوة 4 : الكثير من وسادات أذن سماعات الرأس مصنوعة من نوع من الوسائد المغطاة بالجلد أو الفينيل، و لتنظيفها نوصي بمسحها بمسحة بكتيرية، مع استخدام قطعة قطن مغموسة في الكحول للوصول إلى أي طبقات أو شقوق، وبدلًا من ذلك يمكنك أيضًا استخدام منشفة مبللة بالماء الدافئ والصابون بدلًا من المناديل المبللة البكتيرية.الخطوة 5 : قبل إعادة توصيل وسائد الأذن، استخدم قطعة قماش جافة لإزالة أي رطوبة زائدة.