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الناقل الوطني هل يكون مدخلا لاعتماد الطاقة المتجددة ؟

10/7/2023 4:30:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس






عمان- فيما يواجه تزايد الاعتماد على إنتاج المياه المحلاة ارتفاعا في الطلب على الطاقة عالميا، ينتظر أن يكون مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، عند المضيّ في تنفيذه، مدخلا لاستخدام الطاقة المتجددة.
وفي حين أشار تقرير صدر مؤخرا عن مجلة "نيتشر" العلمية المتخصصة، وحصلت "الغد" على نسخة منه، إلى تحديات ناجمة عن تزايد الاعتماد على إنتاج المياه عن طريق تحلية المياه كحل لندرة المياه في جميع أنحاء العالم، يأخذ "الناقل الوطني" الأردني في اعتباراته جوانب الدراسة البيئية بهذا الخصوص.
وأقرّ المشروع استخدام الطاقة المتجددة لتخفيض كلف الطاقة وانبعاثات الكربون، وتحويل المشروع إلى "مشروع أخضر بيئيا"، حيث سيتم استخدام الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة، لتغطية الحمل الكهربائي للمشروع في فترة النهار، فيما يتم استجرار الكهرباء من الشبكة الوطنية خلال الفترة المسائية.
وفيما أشار التقرير الذي حمل عنوان "العلاقة بين المياه والطاقة في قطاع المياه المعتمد على تحلية المياه: تأثير برامج التخلص من أحمال الكهرباء"، لتحديات تترتب على ارتفاع الطلب على الطاقة لتحلية مياه البحر، لإدارة المياه والطاقة على حد سواء، توقعت الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 – 2040 في محورها حول كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في قطاع المياه، أن تتضاعف احتياجات الطاقة مع تنفيذ مشروع الناقل الوطني وشبكات التوزيع الموسعة لتصل إلى عدد متزايد من السكان في مختلف المدن.
وأشارت استراتيجية "المياه" إلى أنه رغم عدم اعتبار الطاقة محورا أساسيا لقطاع المياه، إلا أنه يعد المستهلك الأكثر أهمية للطاقة، بالإضافة لكونه يحتل جزءا لا يتجزأ من مجمل الاستراتيجية الوطنية للمياه.
وقال مصدر مطلع في وزارة المياه والري، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ "الغد"، إن الطاقة المتجددة فرصة غير مستغلة لطاقة منخفضة التكاليف وذات أثر إيجابي على التغير المناخي.
وأوضح المصدر أن مشروع الناقل الوطني سيعمل على تخفيض الفجوة بين التزويد والطلب حتى عام العام 2035، وسيسمح لطبقات المياه الجوفية بالانتعاش من خلال تخفيض حجم استخراج المياه الجوفية.
وتعد تضاريس الأردن سببا رئيسيا في ارتفاع تكلفة الكهرباء، وذلك لأن المياه بحاجة إلى الضخ من الأحواض الجوفية، بما فيها حوض الديسي، إلى عمان، وإلى فرق ارتفاع يصل إلى 1400 متر من وادي الأردن إلى محافظات الشمال والوسط.
كما أن كافة محطات معالجة المياه والصرف الصحي وتوزيع مياه الشرب التي تستخدم الكهرباء بشكل مستمر تتسبب بمشكلة كبيرة مع ارتفاع تكاليف الكهرباء.
وتسعى وزارة المياه والري لخفض نسبة الفاقد المائي إلى 35 % على المستوى الوطني عند تشغيل مياه الناقل الوطني، وإلى 25 % على المستوى الوطني بحلول العام 2040.
وأضاف التقرير ذاته أنه يتم اعتماد تحلية مياه البحر بشكل متزايد كاستراتيجية لمعالجة قضايا ندرة المياه ونوعية المياه في جميع أنحاء العالم، في وقت ينظر إليها على أنها مصدر ثابت وغير محدود عمليا للمياه.
وبين التقرير أن العلاقة ما بين المياه والطاقة آخذة بالتوسع، لا سيما وأن استخدام المياه في قطاع الطاقة تتعدد ما بين الطاقة الكهرومائية، وتوليد التخزين بالضخ، والمياه للتبريد، مقابل استخدام الطاقة في قطاع المياه كأغراض الضخ والمعالجة.
ودعا التقرير إلى ضرورة تبني سياسة وتنظيم منسق بين قطاعي الكهرباء والمياه، مشيرا إلى ضرورة وضع آلية رسمية لتطوير استراتيجيات الإدارة المشتركة للحد من مخاطر نقص الطاقة والمياه.
وكانت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية اطلعت مؤخرا على آخر مستجدات مشروع الناقل الوطني، باعتباره مشروعا وطنيا يسهم في توفير المياه بشكل مستمر لجميع محافظات المملكة، خاصة بعد التراجع الكبير في حصة المواطن من المياه خلال الفترة الأخيرة.
وتنامت دعوات نيابية حينها لضرورة توفير احتياجات المشروع خاصة المالية، لضمان سرعة البدء به ليلمس المواطن جدية الحكومة في توفير مصادر جديدة للمياه والتغلب على نقصها في العديد من المناطق.

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