وفاة رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت

توفي صباح اليوم السبت، رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور معروف البخيت، عن عمر ناهز 78 عاما.

والفقيد من مواليد ‏مدينة ماحص عام 1945. وكان رئيساً للوزراء مرتين، الأولى من 27 نوفمبر 2005 حتى 25 نوفمبر 2007، والثانية من 9 فبراير 2011 إلى 17 أكتوبر 2011.

والتحق البخيت بالقوات المسلحة الأردنية في 1964. وخلال عمله في القوات المسلحة حصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة والعلوم السياسية من الجامعة الأردنية، ثم تابع دراسته فحصل على ماجستير بالإدارة العامة من جامعة جنوب كاليفورنيا، والدكتوراه من كبنغر كوليج التابعة لجامعة لندن.

‏الخبرات العملية:

سفيراً فوق العادة للمملكة الأردنية الهاشمية لتركيا 2002

سفيراً فوق العادة للمملكة الأردنية الهاشمية في إسرائيل 2005

عضواً ومقرراً للجنة التوجيهية العليا والمنسق العام لعملية السلام في الشرق الأوسط 1999.

التحق بالقوات المسلحة الاردنية عام1964 واحيل على التقاعد برتبة لواء عام 1999.

حضر العديد من الدورات في كلية القيادة والأركان ومثل الأردن في مباحثات الحد من التسلح والأمن الإقليمي من ضمن مجموعات العمل المتعددة التي انطلقت من مدريد .

خدم في عدة مناصب منها نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون العسكرية ، مدير التطوير والدراسات، مدير المشتريات، مدير شؤون الأفراد في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية .

مدير مكتب جلالة الملك عبد الله الثاني.

مدير الامن الوطني.

عضو مجلس الأعيان الثاني والعشرون.

عضو مجلس الأعيان الثالث والعشرون.

عضو مجلس الأعيان الرابع والعشرون.

عضو مجلس الاعيان السادس والعشرون.

عضو مجلس الاعيان السابع والعشرون

ويحمل البخيت (16) وساما من مختلف الدرجات.



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