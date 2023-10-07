الفايز ينعى العين السابق معروف البخيت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نعى رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز عضو مجلس الاعيان السابق الدكتور معروف البخيت الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت.
وقال الفايز انه بوفاة المرحوم يكون الوطن قد فقد قامة وطنية وسياسية ، فالمرحوم كان على الدوام صادقا محبا ومخلصا لوطنه ومليكه ، وقد كانت حياته على الدوام حافلة بالعطاء للوطن والتضحية في مختلف المواقع التي عمل بها المدنية والعسكرية وفي مجلس الاعيان، ومن المشهود لهم بنقاء السريرة والانتماء الوطني الصادق.
وقال الفايز اننا واذ نتقدم بتعازينا الحارة لذوي المرحوم وأسرته وعشيرته فإننا ندعو الله سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
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