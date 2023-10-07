Saturday, 07 October 2023 12:16 GMT

المقاومة الفلسطينية تحرق دبابة إسرائيلية جنوب غزة (فيديو)

10/7/2023 4:30:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تمكن مقاومون فلسطينيون من إحراق دبابة للاحتلال الإسرائيلي شرق خانيونس جنوب قطاع غزة ، بحسب مصادر فلسطينية.
ووفقا للمصادر ،شوهدت النيران تشتعل في الدبابة الإسرائيلية وحولها عشرات المقاومين شرق خانيونس .
(بترا)

MENAFN07102023000072011014ID1107205193

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث