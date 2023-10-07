المقاومة الفلسطينية تحرق دبابة إسرائيلية جنوب غزة (فيديو)

المقاومة الفلسطينية تحرق دبابة إسرائيلية جنوب غزة (فيديو)
التاريخ
10/7/2023 4:30:27 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تمكن مقاومون فلسطينيون من إحراق دبابة للاحتلال الإسرائيلي شرق خانيونس جنوب قطاع غزة ، بحسب مصادر فلسطينية.
ووفقا للمصادر ،شوهدت النيران تشتعل في الدبابة الإسرائيلية وحولها عشرات المقاومين شرق خانيونس .
(بترا)
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