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الرئيس الإسرائيلي: نواجه ساعات صعبة

10/7/2023 4:30:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نقلت صحيفة ((جيروزاليم بوست)) اليوم (السبت) عن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ القول إن إسرائيل تواجه ((ساعات صعبة)) بعد إطلاق حركة ((حماس)) العملية العسكرية واسعة النطاق ((طوفان الأقصى)).
ودعا هرتسوغ ((الجميع إلى الانصياع لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية وإظهار الدعم المتبادل والبقاء صامدين)).
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم حالة ((تأهب للحرب)) بعد تعرض إسرائيل لهجمات صواريخ من قطاع غزة.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي عبر منصة ((إكس)) إطلاق صفارات الإنذار في القدس والمناطق المحيطة به، فيما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي شن عدة غارات على قطاع غزة.-(وكالات)

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