الرئيس الإسرائيلي: نواجه ساعات صعبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت صحيفة ((جيروزاليم بوست)) اليوم (السبت) عن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ القول إن إسرائيل تواجه ((ساعات صعبة)) بعد إطلاق حركة ((حماس)) العملية العسكرية واسعة النطاق ((طوفان الأقصى)).
ودعا هرتسوغ ((الجميع إلى الانصياع لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية وإظهار الدعم المتبادل والبقاء صامدين)).
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم حالة ((تأهب للحرب)) بعد تعرض إسرائيل لهجمات صواريخ من قطاع غزة.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي عبر منصة ((إكس)) إطلاق صفارات الإنذار في القدس والمناطق المحيطة به، فيما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي شن عدة غارات على قطاع غزة.-(وكالات)
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