الاحتلال يغلق جميع الحواجز المحيطة بالقدس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس المحتلة، وذلك تحت حجج أمنية نتيجة لما يحصل على حدود غزة من أحداث ، حسبما أعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة .
وأفاد شهود عيان لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في رام الله ، بأن قوات الاحتلال أغلقت حواجز قلنديا، ومخيم شعفاط، وبيت اكسا، والزعيم، ومنعت التنقل من القدس واليها بشكل كامل. وأضافوا أن مئات الفلسطينيين باتوا عالقين بسبب إغلاق الحواجز،ما أحدث أزمة مرورية على جميع المداخل المؤدية للقدس.
--(بترا)
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