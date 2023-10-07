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الاحتلال يغلق جميع الحواجز المحيطة بالقدس

10/7/2023 4:30:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس المحتلة، وذلك تحت حجج أمنية نتيجة لما يحصل على حدود غزة من أحداث ، حسبما أعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة .
وأفاد شهود عيان لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في رام الله ، بأن قوات الاحتلال أغلقت حواجز قلنديا، ومخيم شعفاط، وبيت اكسا، والزعيم، ومنعت التنقل من القدس واليها بشكل كامل. وأضافوا أن مئات الفلسطينيين باتوا عالقين بسبب إغلاق الحواجز،ما أحدث أزمة مرورية على جميع المداخل المؤدية للقدس.
--(بترا)

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