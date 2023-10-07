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سرايا القدس تعلن انضمامها لمعركة القسام

10/7/2023 4:30:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، أنها جزء من المعركة بجانب الجناح العسكري لحركة حماس كتائب القسام.

وقال المتحدث العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة في تصريح مقتضب: "نحن جزء من هذه المعركة ومقاتلونا كتفا إلى كتف بجانب إخوانهم في كتائب القسام حتى النصر بإذن الله".
(بترا)



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