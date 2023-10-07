سرايا القدس تعلن انضمامها لمعركة القسام
التاريخ
10/7/2023 4:30:16 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، أنها جزء من المعركة بجانب الجناح العسكري لحركة حماس كتائب القسام.
وقال المتحدث العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة في تصريح مقتضب: "نحن جزء من هذه المعركة ومقاتلونا كتفا إلى كتف بجانب إخوانهم في كتائب القسام حتى النصر بإذن الله".
(بترا)
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