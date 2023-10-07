هروب مئات المستوطنين من غلاف غزة (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أظهرت مشاهد
مسجلة هروب مئات المستوطنين من مستوطنات غلاف غزة.
وقالت الإذاعة
الإسرائيلية إن كتائب القسام اقتحمت مستوطنات في غلاف غزة وأسرت 35 إسرائيليا حتى
الآن.
وقال رئيس
المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن "طوفان الأقصى" بدأ من غزة
وسيمتد للضفة والخارج وكل مكان يتواجد فيه شعبنا وأمتنا، على حد قوله.
وأضاف هنية أن
المقاومة الفلسطينية تخوض في هذه اللحظات التاريخية ملحمة بطولية عنوانها الأقصى
ومقدساتنا وأسرانا، قائلا "نهيب بأمتنا وأحرار العالم الوقوف والمشاركة في
معركتنا".
وقال رئيس
المكتب السياسي لحركة حماس "نحن واثقون بأن أمتنا في كل مكان ستكون جزءا من
معركة الدفاع عن مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم".
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