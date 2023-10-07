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هروب مئات المستوطنين من غلاف غزة (فيديو)

10/7/2023 4:30:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أظهرت مشاهد مسجلة هروب مئات المستوطنين من مستوطنات غلاف غزة.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن كتائب القسام اقتحمت مستوطنات في غلاف غزة وأسرت 35 إسرائيليا حتى الآن.
وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن "طوفان الأقصى" بدأ من غزة وسيمتد للضفة والخارج وكل مكان يتواجد فيه شعبنا وأمتنا، على حد قوله.
وأضاف هنية أن المقاومة الفلسطينية تخوض في هذه اللحظات التاريخية ملحمة بطولية عنوانها الأقصى ومقدساتنا وأسرانا، قائلا "نهيب بأمتنا وأحرار العالم الوقوف والمشاركة في معركتنا".
وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "نحن واثقون بأن أمتنا في كل مكان ستكون جزءا من معركة الدفاع عن مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم".


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