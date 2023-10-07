Saturday, 07 October 2023 12:16 GMT

تسريب صور غير لائقة لمسؤوليين إسرائيليين.. إعلام يتهم هاكرز إيرانيين

10/7/2023 4:30:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء الجمعة 6 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صور خاصة لرئيس وزراء الاحتلال السابق إيهود باراك، ووزير الجيش السابق بيني غانتس، في أوضاع "غير لائقة"، فيما أرجعتها وسائل إعلام إسرائيلية إلى هاكرز إيرانيين.
حيث قالت قناة الـ12 الإسرائيلية إن هاكرز إيرانيين نشروا صوراً خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي لإيهود باراك، وبيني غانتس، فيما لم تفصل كيفية حصولهم عليها.

وأظهرت الصور باراك في الصور وهو يحمل كأساً من النبيذ في حوض استحمام ودورات مياه ومواقع سياحية مختلفة، فيما ظهر غانتس بملابس السباحة.
من جانبه، علق مكتب إيهود باراك على الصور قائلاً: "على الأقل بعض الصور تبدو مزيفة".

صور "خاصة" لمسؤولين سابقين إسرائيليين تنتشر عبر مواقع التواصل.. ووسائل إعلام إسرائيلية تتهم هاكرز إيرانيين

والأربعاء، كشف مصدر أمني إيراني أنّ طهران حصلت على معلومات حساسة وسرية تتعلق برئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تشمل قضايا فساد.

حيث نقلت قناة الميادين عن مصدر إيراني لم تكشف هويته، أن المعلومات المشار إليها تكشف عن قائمة الإعلاميين الأجانب، الذين يتلقون رشىً من مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

وقال المصدر إن القائمة "تشمل إعلاميين أوروبيين وأمريكيين وإسرائيليين"، مُوضحاً أنّ كل المعلومات الخاصة بهم والمبالغ التي تسلموها كانت مِن مكتب نتنياهو مباشرةً.

وكشف المصدر أنّ المعلومات السرية خرجت من مكتب نتنياهو عبر ذاكرةٍ إلكترونية، مشيراً إلى أنها تشمل ملفاتٍ سرية عن شخصياتٍ سياسية إسرائيلية معارضة لنتنياهو، وصوراً شخصية لهم.

وشدّد المصدر الأمني الإيراني على أن كل الصور الشخصية والملفات السرية الإسرائيلية موجودة الآن لدى الجهات الأمنية الإيرانية، وأنّها "قد تنشرها في وقتٍ لاحق".

يُذكر أن وزارة الأمن الإيرانية أعلنت تفكيكها شبكة تجسس تعمل لمصلحة الاستخبارات الأجنبية، في مايو/أيّار وشبكات تعمل لصالح دولة الاحتلال في أغسطس/آب 2023. -وكالات

MENAFN07102023000072011014ID1107205188

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث