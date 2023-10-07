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استشهاد فلسطيني بقصف الاحتلال للمستشفى الاندونيسي في غزة

10/7/2023 4:30:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استنكرت وزارة الصحة في قطاع غزة استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي للمستشفى الاندونيسي شمال القطاع، الامر الذي أدى الى استشهاد احد العاملين فيها و إصابة العديد من الموظفين والمواطنين اضافة الى تعطل محطة الأوكسجين وتوقفها عن الإنتاج.
وطالبت الوزارة، في بيان صدر، اليوم السبت ، المؤسسات الدولية و الإنسانية الى اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن حماية المؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية خلال الطوارئ، ازاء هذا الاجرام الاسرائيلي المتصاعد .
--(بترا)

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