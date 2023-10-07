غالانت:“حماس” تشن حرباً على دولة إسرائيل

غالانت:“حماس” تشن حرباً على دولة إسرائيل
التاريخ
10/7/2023 4:30:15 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنحركة حماس تشنّ“حرباً” على إسرائيل بعد إطلاقها وابلاً من الصواريخ، وتنفيذها سلسلة عمليات تسلل في“الأراضي الإسرائيلية”، السبت.
وقال غالانت، في بيان:“حماس ارتكبت خطأ فادحاً هذا الصباح، وشنّت حرباً ضد دولة إسرائيل”، مؤكداً أن“قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تقاتل العدو في كل مكان”.
(أ ف ب)
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