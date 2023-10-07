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غالانت:“حماس” تشن حرباً على دولة إسرائيل

10/7/2023 4:30:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنحركة حماس تشنّ“حرباً” على إسرائيل بعد إطلاقها وابلاً من الصواريخ، وتنفيذها سلسلة عمليات تسلل في“الأراضي الإسرائيلية”، السبت.
وقال غالانت، في بيان:“حماس ارتكبت خطأ فادحاً هذا الصباح، وشنّت حرباً ضد دولة إسرائيل”، مؤكداً أن“قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تقاتل العدو في كل مكان”.
(أ ف ب)

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