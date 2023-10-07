إعلان Deutsche Telekom وmavenir عن أحدث التطورات في خدمة تشريح شبكات الجيل الخامس المستقلة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Mavenir، الشركة الرائدة في مجال برمجيات الشبكات التي تعمل على بناء مستقبل الشبكات المناسبة لأي سحابة بالاستعانة بالحلول السحابية الأصلية، بالتعاون مع Deutsche Telekom عن تطورات مهمة في مشروعين يركزان على تقدم فرص التحويل التي تتيحها تقنيات تشريح شبكات الجيل الخامس المستقلة والمدعومة بالحزمة الأساسية المتقاربة السحابية الأصلية من Mavenir.
خدمة إنتاج الفيديو المباشر بتقنية الجيل الخامس مع RTL Deutschland ، للاستمتاع ببث مستقر للأحداث الحية باستخدام تقنيات تشريح شبكات الجيل الخامس المستقلة . تتيح هذه الخدمة الجديدة، المتوفرة تجاريًا من Deutsche Telekom، لشركات إنتاج الفيديو أو الوسائط المحترفة نقل حلقات بث فيديو عالية الوضوح موثوقة عن طريق شبكة الجيل الخامس، حتى بدون معدات خاصة (مثل، شاحنة الأقمار الصناعية)، ومن أجل زيادة نطاق الخدمة، يمكن أيضًا توسيع نطاق حالة الاستخدام هذه لتشمل صحافة الهاتف المحمول، حيث يمكن للمستهلكين العاديين نقل إنتاج فيديو تلقائي باستخدام هواتفهم الذكية.
عرض توضيحي لخدمة إثبات مفهوم التنسيق المتعدد النطاق مع واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة لخدمات تشريح شبكات الجيل الخامس الديناميكية عند الطلب. توضح خدمة إثبات المفهوم السهولة التي يمكن بها للشركات تقديم طلب خدمة عن طريق واجهة عملاء Deutsche Telekom، حيث يتم بدء إعداد شريحة شبكات جيل خامس مخصصة تضمن جودة خدمة فائقة تهدف إلى تلبية احتياجات الاتصال المحددة للعميل. كما تؤدي رحلة العميل الكاملة منذ لحظة تقديم الطلب إلى مرحلة ترجمة هذا الطلب إلى تفاصيل دقيقة للنشر والتهيئة لوظائف الشبكة، إلى تنشيط شريحة شبكة مخصصة شاملة مع اتفاقية مستوى خدمة مخصصة.
صرح Ashok Khuntia، رئيس قسم الشبكات الأساسية في Mavenir، قائلاً: "تلتزم شركة Mavenir بدعم أهداف أعمال Deutsche Telekom المتعلقة بشبكات الجيل الخامس المستقلة عن طريق تمكين تشريح الشبكات الديناميكي. وتتضمن تقنية 5G Core السحابية الأصلية من Mavenir واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، مما يتيح لعملاء Deutsche Telekom من المؤسسات طلب نشر وتهيئة وظائف شبكة مستخدمي 5G Core ومستويات تحكم مخصصة بسلاسة، فضلاً عن توفير ملفات المشتركين ذات الصلة عن طريق طبقة تزامنية."
صرح Torsten Griesche، نائب رئيس قسم البيانات (الشبكة الرئيسية للبيانات) في Deutsche Telekom، قائلاً: "يطالب عملاؤنا من المؤسسات بخدمات اتصالات مخصصة ومرنة، ويحدونا بالغ الفخر بشأن أن عملنا الرائد في مجال تشريح شبكات الجيل الخامس المستقلة يمكن أن يستفيد منه عملاؤنا مع إطلاق خدمة إنتاج الفيديو المباشر بتقنية الجيل الخامس، وما هذه إلا مجرد بداية في رحلة خدمات الجيل الخامس التي ستستفيد من التشريح والأتمتة."
ملاحظات المحررين: آلية العمل
إن حل تشريح الشبكة المقدم من Deutsche Telekom لخدمة إثبات مفهوم التنسيق المتعدد النطاق، سيمكّن المؤسسات من حجز شريحة شبكة لإنتاج فيديو أو أي خدمة أخرى، بناءً على توفر الشريحة في موقعها، كما تتم أتمتة دورة حياة تشريح الشبكة بأكملها، من الطلب إلى الإنشاء إلى التهيئة ووصولاً إلى الإدارة.
يتلقى نظام دعم الأعمال طلب العميل ويستدعي مدير/منسق الشريحة، وتعمل خاصية أتمتة السحابة الرقمية من Mavenir، التي تعد وظيفة لإدارة وظائف الشبكة، على إظهار واجهة برمجة تطبيقات REST لمنسق الشريحة من أجل تلقي طلبات إنشاء الشريحة والتهيئة، ومن أجل تفعيل التكامل السلس مع منسقي الطرف الثالث، أتاحت الشركة مواصفات واجهة برمجة التطبيقات للعامة. إضافةً إلى ذلك، يستخدم MDCA الذي هو عبارة عن إطار عمل CICD من Mavenir ممارسات GitOps لأتمتة إنشاء الشريحة وتهيئتها، وكجزء من هذا الإجراء، يتم إنشاء وظيفة الشبكة المطلوبة للشريحة وتجري تهيئة وظائف الشبكة الخاصة بالشريحة وغيرها من الوظائف التابعة، وبمجرد تنشيط الشريحة، يجري إرسال مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بالشريحة إلى طبقة نظام دعم العمليات. وهذا من شأنه إتاحة مراقبة أداء شريحة الشبكة، وأي إجراء رجعي سيتم اتخاذه لضمان عمل الشريحة سيتبع نفس مسار الإنشاء، أي عبر MDCA.
تم تفعيل خدمة إنتاج الفيديو المباشر بتقنية الجيل الخامس وخدمة إثبات مفهوم التنسيق المتعدد النطاق باستخدام مكونات الحزمة الأساسية المتقاربة السحابية الأصلية من Mavenir وMDCA الذي يعمل بمثابة NFMF. بالإضافة إلى ذلك، يوفر حل تشريح الشبكة الشامل من Mavenir الذي يتألف من RAN وCore وMavenir Digital Enablement (MDE بمثابة مجموعة خدمات أساسية) ومجموعة الأتمتة القائمة على MDCA نفس رحلة العميل وإدارة دورة حياة الشريحة وهو في ذلك مثل حل Deutsche Telekom. هذا، وتعرض MDE واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة المستندة إلى TMF مما يسهل الدمج مع واجهات إدارة الطرف الثالث.
يوفر هذا الحل العديد من المزايا لمقدمي خدمات الاتصالات والمستهلكين والمؤسسات، ومنها:
زيادة سرعة الحركة والمرونة: يمكن للشركات نشر شرائح الشبكة وإدارتها بسرعة وسهولة من أجل تلبية احتياجاتها الخاصة. تحسين مستوى الكفاءة وتوفير التكاليف: يمكن للشركات تحسين موارد شبكتها عن طريق استخدام شرائح الشبكة في تطبيقات أو استخدامات معينة. تعزيز عامل الأمن والعزل: يمكن عزل شرائح الشبكة بعضها عن بعض لتحسين مستوى الأمان والأداء. فرص لزيادة إيرادات جديدة: يمكن للشركات تقديم خدمات جديدة ومبتكرة لعملائها باستخدام خدمة تشريح الشبكة.
مواد الدعم:
بيان صحفي لشركة Deutsche Telekom عن "خدمة إنتاج الفيديو المباشر بتقنية الجيل الخامس"
خدمة جديدة: بث تلفزيوني مباشر مع خدمة تشريح شبكات الجيل الخامس | Deutsche Telekom
بيان صحفي لشركة Deutsche Telekom عن خدمة إثبات المفهوم للتشريح/التنسيق الديناميكي
عرض توضيحي من عملية تنسيق التشريح الديناميكي المتعدد النطاق بتقنية الجيل الخامس | Deutsche Telekom
عن Mavenir :
يتمثل هدف Mavenir في بناء مستقبل الشبكات وتسطير ريادتها في مجال التكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز على هدف إنشاء شبكة مؤتمتة فردية قائمة على البرمجيات فعالة على أي سحابة. ونظرًا إلى أنها الشركة الوحيدة في الصناعة الموفرة لبرمجيات الشبكات السحابية الأصلية الشاملة، ينصب تركيز Mavenir على تغيير الطريقة التي يتواصل بها العالم وتسريع تحول شبكات البرمجيات لأكثر من 300 من موفري خدمات الاتصالات والمؤسسات في أكثر من 120 بلدًا، والتي تخدم أكثر من 50% من المشتركين على مستوى العالم.
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