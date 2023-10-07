إعلان Deutsche Telekom وmavenir عن أحدث التطورات في خدمة تشريح شبكات الجيل الخامس المستقلة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Mavenir، الشركة الرائدة في مجال برمجيات الشبكات التي تعمل على بناء مستقبل الشبكات المناسبة لأي سحابة بالاستعانة بالحلول السحابية الأصلية، بالتعاون مع Deutsche Telekom عن تطورات مهمة في مشروعين يركزان على تقدم فرص التحويل التي تتيحها تقنيات تشريح شبكات الجيل الخامس المستقلة والمدعومة بالحزمة الأساسية المتقاربة السحابية الأصلية من Mavenir.

خدمة إنتاج الفيديو المباشر بتقنية الجيل الخامس مع RTL Deutschland ، للاستمتاع ببث مستقر للأحداث الحية باستخدام تقنيات تشريح شبكات الجيل الخامس المستقلة . تتيح هذه الخدمة الجديدة، المتوفرة تجاريًا من Deutsche Telekom، لشركات إنتاج الفيديو أو الوسائط المحترفة نقل حلقات بث فيديو عالية الوضوح موثوقة عن طريق شبكة الجيل الخامس، حتى بدون معدات خاصة (مثل، شاحنة الأقمار الصناعية)، ومن أجل زيادة نطاق الخدمة، يمكن أيضًا توسيع نطاق حالة الاستخدام هذه لتشمل صحافة الهاتف المحمول، حيث يمكن للمستهلكين العاديين نقل إنتاج فيديو تلقائي باستخدام هواتفهم الذكية.

عرض توضيحي لخدمة إثبات مفهوم التنسيق المتعدد النطاق مع واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة لخدمات تشريح شبكات الجيل الخامس الديناميكية عند الطلب. توضح خدمة إثبات المفهوم السهولة التي يمكن بها للشركات تقديم طلب خدمة عن طريق واجهة عملاء Deutsche Telekom، حيث يتم بدء إعداد شريحة شبكات جيل خامس مخصصة تضمن جودة خدمة فائقة تهدف إلى تلبية احتياجات الاتصال المحددة للعميل. كما تؤدي رحلة العميل الكاملة منذ لحظة تقديم الطلب إلى مرحلة ترجمة هذا الطلب إلى تفاصيل دقيقة للنشر والتهيئة لوظائف الشبكة، إلى تنشيط شريحة شبكة مخصصة شاملة مع اتفاقية مستوى خدمة مخصصة.

صرح Ashok Khuntia، رئيس قسم الشبكات الأساسية في Mavenir، قائلاً: "تلتزم شركة Mavenir بدعم أهداف أعمال Deutsche Telekom المتعلقة بشبكات الجيل الخامس المستقلة عن طريق تمكين تشريح الشبكات الديناميكي. وتتضمن تقنية 5G Core السحابية الأصلية من Mavenir واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، مما يتيح لعملاء Deutsche Telekom من المؤسسات طلب نشر وتهيئة وظائف شبكة مستخدمي 5G Core ومستويات تحكم مخصصة بسلاسة، فضلاً عن توفير ملفات المشتركين ذات الصلة عن طريق طبقة تزامنية."

صرح Torsten Griesche، نائب رئيس قسم البيانات (الشبكة الرئيسية للبيانات) في Deutsche Telekom، قائلاً: "يطالب عملاؤنا من المؤسسات بخدمات اتصالات مخصصة ومرنة، ويحدونا بالغ الفخر بشأن أن عملنا الرائد في مجال تشريح شبكات الجيل الخامس المستقلة يمكن أن يستفيد منه عملاؤنا مع إطلاق خدمة إنتاج الفيديو المباشر بتقنية الجيل الخامس، وما هذه إلا مجرد بداية في رحلة خدمات الجيل الخامس التي ستستفيد من التشريح والأتمتة."

ملاحظات المحررين: آلية العمل

إن حل تشريح الشبكة المقدم من Deutsche Telekom لخدمة إثبات مفهوم التنسيق المتعدد النطاق، سيمكّن المؤسسات من حجز شريحة شبكة لإنتاج فيديو أو أي خدمة أخرى، بناءً على توفر الشريحة في موقعها، كما تتم أتمتة دورة حياة تشريح الشبكة بأكملها، من الطلب إلى الإنشاء إلى التهيئة ووصولاً إلى الإدارة.

يتلقى نظام دعم الأعمال طلب العميل ويستدعي مدير/منسق الشريحة، وتعمل خاصية أتمتة السحابة الرقمية من Mavenir، التي تعد وظيفة لإدارة وظائف الشبكة، على إظهار واجهة برمجة تطبيقات REST لمنسق الشريحة من أجل تلقي طلبات إنشاء الشريحة والتهيئة، ومن أجل تفعيل التكامل السلس مع منسقي الطرف الثالث، أتاحت الشركة مواصفات واجهة برمجة التطبيقات للعامة. إضافةً إلى ذلك، يستخدم MDCA الذي هو عبارة عن إطار عمل CICD من Mavenir ممارسات GitOps لأتمتة إنشاء الشريحة وتهيئتها، وكجزء من هذا الإجراء، يتم إنشاء وظيفة الشبكة المطلوبة للشريحة وتجري تهيئة وظائف الشبكة الخاصة بالشريحة وغيرها من الوظائف التابعة، وبمجرد تنشيط الشريحة، يجري إرسال مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بالشريحة إلى طبقة نظام دعم العمليات. وهذا من شأنه إتاحة مراقبة أداء شريحة الشبكة، وأي إجراء رجعي سيتم اتخاذه لضمان عمل الشريحة سيتبع نفس مسار الإنشاء، أي عبر MDCA.

تم تفعيل خدمة إنتاج الفيديو المباشر بتقنية الجيل الخامس وخدمة إثبات مفهوم التنسيق المتعدد النطاق باستخدام مكونات الحزمة الأساسية المتقاربة السحابية الأصلية من Mavenir وMDCA الذي يعمل بمثابة NFMF. بالإضافة إلى ذلك، يوفر حل تشريح الشبكة الشامل من Mavenir الذي يتألف من RAN وCore وMavenir Digital Enablement (MDE بمثابة مجموعة خدمات أساسية) ومجموعة الأتمتة القائمة على MDCA نفس رحلة العميل وإدارة دورة حياة الشريحة وهو في ذلك مثل حل Deutsche Telekom. هذا، وتعرض MDE واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة المستندة إلى TMF مما يسهل الدمج مع واجهات إدارة الطرف الثالث.

يوفر هذا الحل العديد من المزايا لمقدمي خدمات الاتصالات والمستهلكين والمؤسسات، ومنها:



زيادة سرعة الحركة والمرونة: يمكن للشركات نشر شرائح الشبكة وإدارتها بسرعة وسهولة من أجل تلبية احتياجاتها الخاصة.

تحسين مستوى الكفاءة وتوفير التكاليف: يمكن للشركات تحسين موارد شبكتها عن طريق استخدام شرائح الشبكة في تطبيقات أو استخدامات معينة.

تعزيز عامل الأمن والعزل: يمكن عزل شرائح الشبكة بعضها عن بعض لتحسين مستوى الأمان والأداء. فرص لزيادة إيرادات جديدة: يمكن للشركات تقديم خدمات جديدة ومبتكرة لعملائها باستخدام خدمة تشريح الشبكة.

مواد الدعم:

بيان صحفي لشركة Deutsche Telekom عن "خدمة إنتاج الفيديو المباشر بتقنية الجيل الخامس"

خدمة جديدة: بث تلفزيوني مباشر مع خدمة تشريح شبكات الجيل الخامس | Deutsche Telekom

بيان صحفي لشركة Deutsche Telekom عن خدمة إثبات المفهوم للتشريح/التنسيق الديناميكي

عرض توضيحي من عملية تنسيق التشريح الديناميكي المتعدد النطاق بتقنية الجيل الخامس | Deutsche Telekom

عن Mavenir :

يتمثل هدف Mavenir في بناء مستقبل الشبكات وتسطير ريادتها في مجال التكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز على هدف إنشاء شبكة مؤتمتة فردية قائمة على البرمجيات فعالة على أي سحابة. ونظرًا إلى أنها الشركة الوحيدة في الصناعة الموفرة لبرمجيات الشبكات السحابية الأصلية الشاملة، ينصب تركيز Mavenir على تغيير الطريقة التي يتواصل بها العالم وتسريع تحول شبكات البرمجيات لأكثر من 300 من موفري خدمات الاتصالات والمؤسسات في أكثر من 120 بلدًا، والتي تخدم أكثر من 50% من المشتركين على مستوى العالم.

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