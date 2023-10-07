تعلن مجموعة Multibank عن أرباح تبلغ 112 مليون دولار في ربع مالي يكسر الأرقام القياسية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلن العملاق العالمي في مجال المال والتكنولوجيا، مجموعة MultiBank، عن ربع ثالث يحطم الأرقام القياسية في عام 2023. سجلت المجموعة إيرادًا يبلغ 112,365,577 دولار أمريكي وعائدًا تجاريًا يبلغ 3 تريليونات دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، ما يجعله الربع الأكثر نجاحًا في تاريخ المجموعة مدفوعًا بالنمو والتوسع المستمرين، ما يؤهلهم إلى عام آخر يكسر الأرقام القياسية.

كما أبلغت مجموعة MultiBank أيضًا عن النتائج المالية بعد التدقيق لعام 2022 بالكامل. كشف آخر بيان مالي سنوي عن زيادة مدهشة بنسبة 48% في العائد بارتفاع من 188,636,721 دولار أمريكي في عام 2021 إلى 279,523,140 دولار أمريكي في عام 2022. وأبلغت مجموعة MultiBank أيضًا عن زيادة كبيرة بنسبة 35% في الدخل الصافي، ارتفاعًا من 132,937,545 دولار أمريكي في عام 2021 إلى 180,013,709 دولار أمريكي في عام 2022، ما يمثل عامًا آخر يحطم الأرقام القياسية بالنسبة إلى محور النشاط العالمي.

وفق تعبير مؤسس مجموعة MultiBank ورئيسها ناصر طاهر:

"حطمت نتائجنا المالية أرقامًا قياسية جديدة مرة أخرى في هذا العام، ما يلقي الضوء على النمو القوي مع تحقيق إنجازات تتوافق مع استراتيجيتنا على المدى الطويل. في عام 2023، أطلقنا أحدث تقنية متطورة لدينا، وهي منصة MultiBank متعددة الأصول والنظام المالي الشامل، والذي يجمع بين الماليات التقليدية وأحدث التقنيات المتقدمة، بما في ذلك بلوكتشين والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ما يتيح التمكين لملايين من المشاركين في السوق في كل أنحاء العالم ويشكل مستقبل المجال المالي. وقد حصلنا مؤخرًا كذلك على ترخيص لشركتنا الأوروبية التابعة الجديدة MEX Europe Ltd من هيئة الأوراق المالية والبورصات في قبرص (CySEC). يعزز هذا الترخيص الأوروبي التزامنا الراسخ باللوائح والامتثال وأمن الصناديق، لينضم إلى مجموعتنا المرموقة من المؤسسات المالية التي تحافظ على سجل لا تشوبه شائبة لدى أكثر من 14 جهة تنظيمية في كل أنحاء العالم".

نبذة عن مجموعة MultiBank

تأسست مجموعة MultiBank في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2005. وتتباهى بمحجم تداول يومي يزيد عن 12.1 مليار دولار أمريكي وهي تخدم قاعدة عملاء واسعة تزيد عن 1,000,000 عميل في أنحاء 100 بلد. تطورت مجموعة MultiBank منذ انطلاقها لتصبح من أكبر مزودي المشتقات المالية عبر الإنترنت في كل أنحاء العالم، حيث تقدم خدمات الوساطة المالية وإدارة الأصول. تقدم المجموعة لعملائها محل التقدير منصات تداول حائزة على جوائز مع رافعة مالية بنسبة تصل إلى 500:1 للمنتجات التي تتضمن الأسهم والسلع والمؤشرات والأصول الرقمية والمعادن وصرف العملات الأجنبية. للاطلاع على مزيد من المعلومات عن مجموعة MultiBank، يرجى زيارة الموقع

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