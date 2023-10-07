تعلن مجموعة Multibank عن أرباح تبلغ 112 مليون دولار في ربع مالي يكسر الأرقام القياسية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلن العملاق العالمي في مجال المال والتكنولوجيا، مجموعة MultiBank، عن ربع ثالث يحطم الأرقام القياسية في عام 2023. سجلت المجموعة إيرادًا يبلغ 112,365,577 دولار أمريكي وعائدًا تجاريًا يبلغ 3 تريليونات دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، ما يجعله الربع الأكثر نجاحًا في تاريخ المجموعة مدفوعًا بالنمو والتوسع المستمرين، ما يؤهلهم إلى عام آخر يكسر الأرقام القياسية.
كما أبلغت مجموعة MultiBank أيضًا عن النتائج المالية بعد التدقيق لعام 2022 بالكامل. كشف آخر بيان مالي سنوي عن زيادة مدهشة بنسبة 48% في العائد بارتفاع من 188,636,721 دولار أمريكي في عام 2021 إلى 279,523,140 دولار أمريكي في عام 2022. وأبلغت مجموعة MultiBank أيضًا عن زيادة كبيرة بنسبة 35% في الدخل الصافي، ارتفاعًا من 132,937,545 دولار أمريكي في عام 2021 إلى 180,013,709 دولار أمريكي في عام 2022، ما يمثل عامًا آخر يحطم الأرقام القياسية بالنسبة إلى محور النشاط العالمي.
وفق تعبير مؤسس مجموعة MultiBank ورئيسها ناصر طاهر:
"حطمت نتائجنا المالية أرقامًا قياسية جديدة مرة أخرى في هذا العام، ما يلقي الضوء على النمو القوي مع تحقيق إنجازات تتوافق مع استراتيجيتنا على المدى الطويل. في عام 2023، أطلقنا أحدث تقنية متطورة لدينا، وهي منصة MultiBank متعددة الأصول والنظام المالي الشامل، والذي يجمع بين الماليات التقليدية وأحدث التقنيات المتقدمة، بما في ذلك بلوكتشين والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ما يتيح التمكين لملايين من المشاركين في السوق في كل أنحاء العالم ويشكل مستقبل المجال المالي. وقد حصلنا مؤخرًا كذلك على ترخيص لشركتنا الأوروبية التابعة الجديدة MEX Europe Ltd من هيئة الأوراق المالية والبورصات في قبرص (CySEC). يعزز هذا الترخيص الأوروبي التزامنا الراسخ باللوائح والامتثال وأمن الصناديق، لينضم إلى مجموعتنا المرموقة من المؤسسات المالية التي تحافظ على سجل لا تشوبه شائبة لدى أكثر من 14 جهة تنظيمية في كل أنحاء العالم".
نبذة عن مجموعة MultiBank
تأسست مجموعة MultiBank في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2005. وتتباهى بمحجم تداول يومي يزيد عن 12.1 مليار دولار أمريكي وهي تخدم قاعدة عملاء واسعة تزيد عن 1,000,000 عميل في أنحاء 100 بلد. تطورت مجموعة MultiBank منذ انطلاقها لتصبح من أكبر مزودي المشتقات المالية عبر الإنترنت في كل أنحاء العالم، حيث تقدم خدمات الوساطة المالية وإدارة الأصول. تقدم المجموعة لعملائها محل التقدير منصات تداول حائزة على جوائز مع رافعة مالية بنسبة تصل إلى 500:1 للمنتجات التي تتضمن الأسهم والسلع والمؤشرات والأصول الرقمية والمعادن وصرف العملات الأجنبية. للاطلاع على مزيد من المعلومات عن مجموعة MultiBank، يرجى زيارة الموقع
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