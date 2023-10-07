رحلة طهي فاخرة: الحدث الثاني لمهرجان Most Delicious Hometown Flavor من إذاعة وتلفزيون بكين يختتم بنجاح

(MENAFN
- AETOSWire) مؤخرا، اختتم الحدث الثاني لمهرجان " Most Delicious Hometown Flavor
"، والذي استضافته إذاعة وتلفزيون بكين. انطلق الحدث في يناير 2023، وضم بثًا حيًا لمدة 24 ساعة بعنوان "@ Homie@Folk
، Happy New Year!"
خلال العام الصيني الجديد، و 20 استكشافًا مباشرًا لمتاجر " Most Delicious Hometown Flavor
"، وسلسلة من مقاطع الفيديو القصيرة الرائعة التي تعرض ثقافة الطعام، ومجموعة عالمية بعنوان "نكهات الصين، مفضلات العالم" والتي استمرت لمدة 9 أشهر. واختتم الحدث بالإصدار المثير لأفضل 10 قصص في Flavors of China, Favors of the World
".
كان مهرجان " Most Delicious Hometown Flavor " نجاحًا كبيرًا، حيث جذب المشاهدين من جميع أنحاء العالم. عرض الحدث المطبخ الصيني الغني والمتنوع، وأبرز قوة الطعام في جمع الناس معًا.
رحلة حول العالم لنشر ثقافة الطعام الصيني الأصيلة مع سفراء حدث "Most Delicious Hometown Flavor"
انطلق 10 سفراء من جميع أنحاء العالم في رحلة لنشر ثقافة الطعام الصيني الأصيلة في بلدانهم الأصلية وغيرها من البلدان حول العالم، وذلك ضمن مبادرة "Most Delicious Hometown Flavor" لترويج المطبخ الصيني على الصعيد العالمي، وينحدر هؤلاء السفراء من دول مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية وروسيا البيضاء وإندونيسيا وإيران والبرازيل والفلبين وأرمينيا والكونغو.
" Hometown Flavor " الصيني: رحلة حول العالم في البحث عن الطعام والأصدقاء
يكتشف العالم نكهات الصين الرائعة من خلال حدث " Most Delicious Hometown Flavor " الصيني، والذي يترك بصمة لا تُمحى في قلوب كل من يحظى بفرصة تجربته. ليس الأمر مجرد طعام، بل هو رحلة إلى أعماق الثقافة الصينية، حيث الذكريات والتراث والارتباط العميق بمكان الولادة. " Hometown Flavor " ليس فقط مكونًا حيويًا في الثقافة الصينية، بل هي أيضًا سحر ثقافي فريد من نوعه يستحضر الدفء والارتباط العاطفي . من بطة بكين المشوية إلى الجمبري المخمور في منطقة جيانغسو وجيجيانغ وشانغهاي، ومن دجاج تسيبا الحار في جيزهو إلى العصيدة الحامضة في شنشي ومنغوليا الداخلية، إلى نودلز تشونغتشينغ البسيطة، سحر "نكهة مسقط الرأس" الصيني العالم بجاذبيتها المميزة.
وفقًا للتقارير، حظي الحدث الرئيسي باهتمام كبير حيث بلغ إجمالي عدد مرات قراءة الموضوع عبر الإنترنت أكثر من 341 مليون مرة. وبلغ حجم المناقشة أكثر من 1.628 مليون مرة، وتجاوز حجم التفاعل 2.507 مليون مرة. وحظي تواصل الحدث الخارجي بتغطية واسعة، بما في ذلك 19 وكالة أنباء خارجية ووسائل إعلام رئيسية من سبع دول / مناطق، وهي الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وهولندا وتايلاند وسنغافورة والشرق الأوسط.
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