رحلة طهي فاخرة: الحدث الثاني لمهرجان Most Delicious Hometown Flavor من إذاعة وتلفزيون بكين يختتم بنجاح

MENAFN - AETOSWire) مؤخرا، اختتم الحدث الثاني لمهرجان ""، والذي استضافته إذاعة وتلفزيون بكين. انطلق الحدث في يناير 2023، وضم بثًا حيًا لمدة 24 ساعة بعنوان "@خلال العام الصيني الجديد، و 20 استكشافًا مباشرًا لمتاجر ""، وسلسلة من مقاطع الفيديو القصيرة الرائعة التي تعرض ثقافة الطعام، ومجموعة عالمية بعنوان "نكهات الصين، مفضلات العالم" والتي استمرت لمدة 9 أشهر. واختتم الحدث بالإصدار المثير لأفضل 10 قصص في".

كان مهرجان " Most Delicious Hometown Flavor " نجاحًا كبيرًا، حيث جذب المشاهدين من جميع أنحاء العالم. عرض الحدث المطبخ الصيني الغني والمتنوع، وأبرز قوة الطعام في جمع الناس معًا.

رحلة حول العالم لنشر ثقافة الطعام الصيني الأصيلة مع سفراء حدث "Most Delicious Hometown Flavor"

انطلق 10 سفراء من جميع أنحاء العالم في رحلة لنشر ثقافة الطعام الصيني الأصيلة في بلدانهم الأصلية وغيرها من البلدان حول العالم، وذلك ضمن مبادرة "Most Delicious Hometown Flavor" لترويج المطبخ الصيني على الصعيد العالمي، وينحدر هؤلاء السفراء من دول مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية وروسيا البيضاء وإندونيسيا وإيران والبرازيل والفلبين وأرمينيا والكونغو.

" Hometown Flavor " الصيني: رحلة حول العالم في البحث عن الطعام والأصدقاء

يكتشف العالم نكهات الصين الرائعة من خلال حدث " Most Delicious Hometown Flavor " الصيني، والذي يترك بصمة لا تُمحى في قلوب كل من يحظى بفرصة تجربته. ليس الأمر مجرد طعام، بل هو رحلة إلى أعماق الثقافة الصينية، حيث الذكريات والتراث والارتباط العميق بمكان الولادة. " Hometown Flavor " ليس فقط مكونًا حيويًا في الثقافة الصينية، بل هي أيضًا سحر ثقافي فريد من نوعه يستحضر الدفء والارتباط العاطفي . من بطة بكين المشوية إلى الجمبري المخمور في منطقة جيانغسو وجيجيانغ وشانغهاي، ومن دجاج تسيبا الحار في جيزهو إلى العصيدة الحامضة في شنشي ومنغوليا الداخلية، إلى نودلز تشونغتشينغ البسيطة، سحر "نكهة مسقط الرأس" الصيني العالم بجاذبيتها المميزة.

وفقًا للتقارير، حظي الحدث الرئيسي باهتمام كبير حيث بلغ إجمالي عدد مرات قراءة الموضوع عبر الإنترنت أكثر من 341 مليون مرة. وبلغ حجم المناقشة أكثر من 1.628 مليون مرة، وتجاوز حجم التفاعل 2.507 مليون مرة. وحظي تواصل الحدث الخارجي بتغطية واسعة، بما في ذلك 19 وكالة أنباء خارجية ووسائل إعلام رئيسية من سبع دول / مناطق، وهي الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وهولندا وتايلاند وسنغافورة والشرق الأوسط.