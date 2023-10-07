الاحتلال يغلق حاجزي تياسير والحمرا العسكريين بالأغوار

(MENAFN
- Palestine News Network )
الأغوار/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حاجزي تياسير والحمرا العسكريين بالأغوار الشمالية.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أغلق الحاجزين أمام الفلسطينيين المتوجهين إلى الأغوار، ما تسبب بخلق أزمة مركبات.
ويغلق الاحتلال الحاجزين، بشكل شبه يومي أمام المواطنين، ما بعيق حركتهم ووصولهم إلى أعمالهم.
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