الاحتلال يغلق حاجزي تياسير والحمرا العسكريين بالأغوار

MENAFN - Palestine News Network ) الأغوار/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حاجزي تياسير والحمرا العسكريين بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أغلق الحاجزين أمام الفلسطينيين المتوجهين إلى الأغوار، ما تسبب بخلق أزمة مركبات.

ويغلق الاحتلال الحاجزين، بشكل شبه يومي أمام المواطنين، ما بعيق حركتهم ووصولهم إلى أعمالهم.







