وزير جيش الاحتلال يعلن حالة الطوارئ

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم السبت، حالة الطوارئ بنطاق 80 كلم من قطاع غزة، داعيا لتعبئة الاحتياط، إستعدادا لجولة قتال طويلة.
وقال غالانت في بيان له:" الوضع الخاص يسمح لقيادة الجبهة الداخلية في الجيش، بتقييد التجمعات، وإغلاق المناطق، وتشمل هذه المناطق المدن الكبرى تل أبيب وبئر السبع".
وأضاف:"
لقد ارتكبت حماس خطأ فادحاً هذا الصباح وبدأت الحرب ضد إسرائيل، إن عناصر الجيش الإسرائيلي يقاتلون في جميع نقاط التسلل ضد العدو، وستنتصر إسرائيل في هذه الحرب".
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