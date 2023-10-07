Saturday, 07 October 2023 12:15 GMT

وزير جيش الاحتلال يعلن حالة الطوارئ

10/7/2023 4:20:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم السبت، حالة الطوارئ بنطاق 80 كلم من قطاع غزة، داعيا لتعبئة الاحتياط، إستعدادا لجولة قتال طويلة.

وقال غالانت في بيان له:" الوضع الخاص يسمح لقيادة الجبهة الداخلية في الجيش، بتقييد التجمعات، وإغلاق المناطق، وتشمل هذه المناطق المدن الكبرى تل أبيب وبئر السبع".

وأضاف:"
لقد ارتكبت حماس خطأ فادحاً هذا الصباح وبدأت الحرب ضد إسرائيل، إن عناصر الجيش الإسرائيلي يقاتلون في جميع نقاط التسلل ضد العدو، وستنتصر إسرائيل في هذه الحرب".

MENAFN07102023000205011050ID1107205171

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث