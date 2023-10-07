وزير جيش الاحتلال يعلن حالة الطوارئ

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم السبت، حالة الطوارئ بنطاق 80 كلم من قطاع غزة، داعيا لتعبئة الاحتياط، إستعدادا لجولة قتال طويلة.

وقال غالانت في بيان له:" الوضع الخاص يسمح لقيادة الجبهة الداخلية في الجيش، بتقييد التجمعات، وإغلاق المناطق، وتشمل هذه المناطق المدن الكبرى تل أبيب وبئر السبع".

وأضاف:"

لقد ارتكبت حماس خطأ فادحاً هذا الصباح وبدأت الحرب ضد إسرائيل، إن عناصر الجيش الإسرائيلي يقاتلون في جميع نقاط التسلل ضد العدو، وستنتصر إسرائيل في هذه الحرب".

