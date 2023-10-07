طارق صبري يكشف حقيقة انفصاله عن شيري عادل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق الممثل المصري طارق صبري على شائعات انفصاله عن زوجته الممثلة شيري عادل، بعد قيام الأخيرة بحذف الصور التي تجمعهما عبر حسابها في إنستغرام، رغم أنها ما زالت تتابعه على التطبيق ذاته.



ونفى صبري هذه الشائعات جملة وتفصيلا، مشيرا، في تصريحات لصحف ، إلى أن سبب حذف الصور كان نتيجة مشكلة في حسابها، معلقا: "الله يهدي اللي بيطلع شائعات".



وفوجئ الجمهور بحذف صور النجمين المصريين رغم العلاقة الزوجية المميزة التي طالما تغنّت بها شيري في تصريحاتها الصحافية، وهو ما أثار شائعات حول انفصالهما قبل أن يحسم صبري الأمر.

فوشيا