نادين نجيم تحذر برسالة غامضة وتثير التساؤلات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أثارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جدلاً برسالة غامضة حول من يحاول أن يختبر صبرها، دون أن توضح المقصود من الأمر، وهو ما فتح الباب أمام التساؤلات من قبل المتابعين.



نادين نجيم تحذر برسالة غامضة

وحذرت نادين نجيم في رسالتها من إظهار جانبها المظلم نتيجة دفعها لذلك من قبل البعض لكونها تبدو لطيفة مع الأشخاص إلا أنه بمقدورها أن تكون شخصاً قاسياً.



وكتبت نادين نجيم في رسالتها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام: "إياك وإياك وضعي في موقف يدفعني لأريك كم بمقدوري أن أكون قاسية وعنيفة.. إياك واختبار صبري، لأني قد أبدو ألطف وأحن شخص قابلته، لكن إن طفح كيلي، ستراني أقدم على أمور لم يتوقع أحد أنه كان بمقدوري فعلها.



لم توضح نادين نجيم المقصود برسالتها، وهو ما فتح الباب أمام التساؤلات حول المقصود من رسالتها خاصة أنها في الفترة الأخيرة كشفت عن بعض الأزمات مع زوجها السابق رجل الأعمال هادي أسمر، وهو ما دفع البعض للاعتقاد أن هذا هو المقصود بتلك الرسالة.

لها

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