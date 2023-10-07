عرين الأسود تدعو الشعب الفلسطيني إلى النفير العام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت مجموعات "عرين الأسود"، يوم السبت، النفير العام، "وبدء الهجوم الفوري من كل موقع على قوات الاحتلال ومستوطنيه"، بالتزامن مع بدء عملية "طوفان الأقصى" من قطاع غزة.



وقالت المجموعات في بيان ، "على ذئابنا المنفردة التحرك الفوري والعاجل الآن وقبل أي شيء، وعلى جميع المقاتلين رص الصفوف والخروج للاحتلال بكمائن من الرصاص والعبوات المباركة".



ودعت الفلسطينيين للخروج بمسيرات ضخمة وعارمة وإعلاء صوت الله أكبر في كل الميادين.



وطالبت "عرين الأسود"، جميع أصحاب المحال التجارية والبيوت المنتشرة قريبًا من حواجز الاحتلال والمستوطنات سحب أجهزة التسجيل وإطفاء الكاميرات فورًا.



وقالت "على كل من يمتلك سلاحًا ولم يستخدمه للدفاع عن الدين والوطن حان الوقت لتخرج رجلًا وتؤدي ما عليك من واجب الشرف والرجولة".

صفا