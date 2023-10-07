رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت في ذمة الله

رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت في ذمة الله
التاريخ
10/7/2023 3:10:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي صباح اليوم السبت الموافق 2023/10/7 رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت.
وكان البخيت قد تسلم رئاسة الوزراء عام 2005 و2011 وكان عضوا في مجلس الأعيان الثاني والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون والسادس والعشرون والسابع والعشرون.
ويحمل البخيت (16) وساما من مختلف الدرجات منها واحد أجنبي.
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