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رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت في ذمة الله

10/7/2023 3:10:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي صباح اليوم السبت الموافق 2023/10/7 رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت.


وكان البخيت قد تسلم رئاسة الوزراء عام 2005 و2011 وكان عضوا في مجلس الأعيان الثاني والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون والسادس والعشرون والسابع والعشرون.
ويحمل البخيت (16) وساما من مختلف الدرجات منها واحد أجنبي.

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