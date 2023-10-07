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محمود نصر يهنئ ستيفاني عطا الله بيوم ميلادها

10/7/2023 3:10:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - احتفل الممثل السوري محمود نصر بعيد ميلاد زميلته في مسلسل "كريستال"، ستيفاني عطالله، متمنيًا لها حياة سعيدة وناجحة في مسيرتها الفنية.


ووثّق نصر مقطع فيديو عبر "ستوري" بحسابه في "إنستغرام"، أطلت فيه ستيفاني وهي تمازحه خلال تصوير مسلسل "كريستال" وقالت له: "محمود أنت غيران مني". ليرد عليها: "ليش" فعلقت: "لأن الميكرفون مش لابق على ثيابك" لينفجر محمود ضاحكًا.


وكتب "نصر" عبر مقطع الفيديو: "يوم ميلاد سعيد للإنسانة الأكثر طرافة وخفة دم".


وتلقت النجمة اللبنانية رسائل التهاني والمباركات من نجوم الفن والمشاهير، بهذه المناسبة السعيدة.

فوشيا

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