محمود نصر يهنئ ستيفاني عطا الله بيوم ميلادها

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - احتفل الممثل السوري محمود نصر بعيد ميلاد زميلته في مسلسل "كريستال"، ستيفاني عطالله، متمنيًا لها حياة سعيدة وناجحة في مسيرتها الفنية.
ووثّق نصر مقطع فيديو عبر "ستوري" بحسابه في "إنستغرام"، أطلت فيه ستيفاني وهي تمازحه خلال تصوير مسلسل "كريستال" وقالت له: "محمود أنت غيران مني". ليرد عليها: "ليش" فعلقت: "لأن الميكرفون مش لابق على ثيابك" لينفجر محمود ضاحكًا.
وكتب "نصر" عبر مقطع الفيديو: "يوم ميلاد سعيد للإنسانة الأكثر طرافة وخفة دم".
وتلقت النجمة اللبنانية رسائل التهاني والمباركات من نجوم الفن والمشاهير، بهذه المناسبة السعيدة.
فوشيا
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