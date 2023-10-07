الكونغرس يدعو بايدن للكشف عن استراتيجيته تجاه أوكرانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، الرئيس جو بايدن إلى إبلاغ الكونغرس باستراتيجيته تجاه أوكرانيا، والمفاوضات المحتملة مع روسيا لإنهاء النزاع.



ويرى رئيس لجنة السياسة الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، والسيناتور جيم ريش، أن البيت الأبيض فشل في صياغة استراتيجية لمساعدة كييف تعطي الأولوية للمصالح الأمريكية.



وأعرب عضوا الكونغرس، عن القلق بخصوص تقارير تحدثت عن مناقشات سرية مزعومة مع مسؤولين روس تم استبعاد المسؤولين الأوكرانيين منها.

وجاء في رسالة أرسلها هذان العضوان، إلى بايدن: "يجب أن تقوموا بإبلاغنا باستراتيجية إدارتكم لإنهاء الحرب بنجاح، وبجميع إجراءاتكم للتفاعل مع روسيا".



وطالبت الرسالة كذلك، بتحديد كيف سيكون شكل "انتصار أوكرانيا" و"هزيمة روسيا".



وشدد عضوا الكونغرس، على ضرورة قيام البيت الأبيض بالرد على أسئلتهما، في موعد أقصاه 6 نوفمبر.



ويشار إلى أن روسيا كانت قد أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو، حذرت فيها من مغبة تزويد أوكرانيا بالأسلحة.



وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية، وشدد على أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في النزاع في أوكرانيا، "ليس فقط عن طريق توريد الأسلحة، بل وبتدريب العسكريين الأوكرانيين".

RT