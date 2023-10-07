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إعلام إسرائيلي: ما يجري لا يشبه أي شيء عرفناه في القتال ضد حماس من قبل

10/7/2023 3:10:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن "ما يجري لا يشبه أي شيء عرفناه في القتال ضد حماس من قبل".


وأعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي تفعيل القبة الحديدية وإطلاق صفارات الإنذار، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي "التأهب لحالة الحرب بعد تسلل فلسطينيين إلى قلب إسرائيل".


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