إعلام إسرائيلي: ما يجري لا يشبه أي شيء عرفناه في القتال ضد حماس من قبل

إعلام إسرائيلي: ما يجري لا يشبه أي شيء عرفناه في القتال ضد حماس من قبل
التاريخ
10/7/2023 3:10:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن "ما يجري لا يشبه أي شيء عرفناه في القتال ضد حماس من قبل".
وأعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي تفعيل القبة الحديدية وإطلاق صفارات الإنذار، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي "التأهب لحالة الحرب بعد تسلل فلسطينيين إلى قلب إسرائيل".
MENAFN07102023000208011052ID1107205096
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.