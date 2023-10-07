تعطيل كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وتوتر شديد يسود الميدان
التاريخ
10/7/2023 3:10:29 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلن في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، عن تعطيل كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، وسط توتر شديد يسود الميدان الآن، في ظل تطورات ميدانية متلاحقة.
وأفادت مصادر محلية، بتعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس ورياض الأطفال في قطاع غزة.
يتبع...
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