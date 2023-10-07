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تعطيل كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وتوتر شديد يسود الميدان

10/7/2023 3:10:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، عن تعطيل كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، وسط توتر شديد يسود الميدان الآن، في ظل تطورات ميدانية متلاحقة.

وأفادت مصادر محلية، بتعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس ورياض الأطفال في قطاع غزة.

يتبع...



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