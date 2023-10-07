الاحتلال يغلق جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت حواجز قلنديا، ومخيم شعفاط، وبيت اكسا، والزعيم، ومنعت التنقل من القدس واليها بشكل كامل.
وأضافوا، أن عشرات المواطنين باتوا عالقين بسبب اغلاق الحواجز، وأزمة مرورية على كافة المداخل المؤدية للقدس.
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