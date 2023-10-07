الاحتلال يغلق جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت حواجز قلنديا، ومخيم شعفاط، وبيت اكسا، والزعيم، ومنعت التنقل من القدس واليها بشكل كامل.

وأضافوا، أن عشرات المواطنين باتوا عالقين بسبب اغلاق الحواجز، وأزمة مرورية على كافة المداخل المؤدية للقدس.







