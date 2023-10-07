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هيرتسوغ: إسرائيل تمر بوقت عصيب

10/7/2023 3:10:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ، اليوم السبت، إن“إسرائيل” تمر بوقت عصيب، داعيًا إسرائيل إلى الانصياع لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية في البلاد.

تصريحات هيرتسوغ، جاءت في أعقاب عملية تقوم بها حركة حماس، بدأتها بشكل مباغت، فجر اليوم السبت، وأسمتها "طوفان الأقصى".

وأعلنت إسرائيل أنها في حالة حرب، فيما يعد هذا أول إعلان منذ حرب 1973.

وقال إعلام إسرائيلي، إن من المفاجئ، عدم وجود معلومات استخبارية، عن عملية بهذا الحجم.

وفجر اليوم، أطلقت "حماس" رشقة من الصواريخ والقذائف على غلاف غزة، وصل مداها إلى القدس، فيما تسلل مسلحو الحركة إلى مستوطنات غلاف غزة، مع معلومات عن أسر جنود إسرائيليين، وتدمير آليات عسكرية والسيطرة على قاعدة عسكرية.


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