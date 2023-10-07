هيرتسوغ: إسرائيل تمر بوقت عصيب

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ، اليوم السبت، إن“إسرائيل” تمر بوقت عصيب، داعيًا إسرائيل إلى الانصياع لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية في البلاد.
تصريحات هيرتسوغ، جاءت في أعقاب عملية تقوم بها حركة حماس، بدأتها بشكل مباغت، فجر اليوم السبت، وأسمتها "طوفان الأقصى".
وأعلنت إسرائيل أنها في حالة حرب، فيما يعد هذا أول إعلان منذ حرب 1973.
وقال إعلام إسرائيلي، إن من المفاجئ، عدم وجود معلومات استخبارية، عن عملية بهذا الحجم.
وفجر اليوم، أطلقت "حماس" رشقة من الصواريخ والقذائف على غلاف غزة، وصل مداها إلى القدس، فيما تسلل مسلحو الحركة إلى مستوطنات غلاف غزة، مع معلومات عن أسر جنود إسرائيليين، وتدمير آليات عسكرية والسيطرة على قاعدة عسكرية.
MENAFN07102023000205011050ID1107205090
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.