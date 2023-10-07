الاحتلال يغلق معبر الكرامة حتى اشعار آخر

الاحتلال يغلق معبر الكرامة حتى اشعار آخر
التاريخ
10/7/2023 3:10:27 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN- أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، معبر الكرامة بشكل كامل، حتى اشعار آخر.
وأفاد مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، بأن سلطات الاحتلال أغلقت معبر الكرامة بكلا الاتجاهين، حتى اشعار آخر.
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