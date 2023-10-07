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الاحتلال يغلق معبر الكرامة حتى اشعار آخر

10/7/2023 3:10:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN- أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، معبر الكرامة بشكل كامل، حتى اشعار آخر.

وأفاد مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، بأن سلطات الاحتلال أغلقت معبر الكرامة بكلا الاتجاهين، حتى اشعار آخر.



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