ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 500 نقطة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، 566 نقطة بعد أن تذبذبت طوال أيام الأسبوع.
وارتفع مؤشر داو جونز، 288 نقطة ليغلق على 33407 نقاط، فيما ارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 211 نقطة ليصل الى 13431 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فارتفع 50 نقطة ليغلق عند 4308 نقاط، فيما استقر مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، عند 1748 نقطة، بعد ارتفاعه 17 نقطة.
إلى ذلك، بقي سعر النفط الأميركي الخام (وست تكساس) عند 82 دولارا للبرميل الواحد.
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