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لأول مرة في تاريخ لندن.. إيجار المنزل يساوي راتب الموظف

10/7/2023 3:10:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تفاقمت أزمة الغلاء المعيشي في بريطانيا والتي تسبب معاناة واسعة لكثير من العائلات، حيث واصلت إيجارات المنازل ارتفاعها بسبب نسب التضخم المرتفعة، في الوقت الذي تراوح رواتب الموظفين مكانها بل تتراجع دخول الكثير من العاملين بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.
ولأول مرة في تاريخ العاصمة البريطانية لندن أصبح معدل رواتب الموظفين في المدينة يعادل تقريباً متوسط إيجارات المساكن فيها، أو يقترب من ذلك، وذلك بسبب استمرار الإيجارات في الارتفاع.
وقالت بيانات وتقارير محلية في لندن، إن الإيجارات في بريطانيا سجلت رقماً قياسياً جديداً حيث أصبحت تكلفة استئجار منزل في لندن قريبة جداً من متوسط الراتب الشهري للموظفين.
وبحسب أحدث البيانات، فقد أصبح متوسط إيجار المنزل حالياً أعلى بنسبة 10% عما كان عليه في نفس الوقت من العام الماضي، حيث أصبح الإيجار في لندن يكلف الآن 90% من متوسط الراتب. العربية نت




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