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سندات مصر تتراجع بعد تخفيض وكالة موديز تصنيفها الائتماني

10/7/2023 3:10:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هبطت السندات السيادية المصرية بالدولار بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني إلى منطقة عالية المخاطر، ما يزيد الضغط على مصر الذي يعاني ضائقة مالية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.
وخفضت وكالة موديز تصنيف مصر درجة واحدة من B3 إلى Caa1 وعزت قرارها إلى تدهور قدرتها على سداد الديون.


وتعاني مصر أزمة اقتصادية مع تضخم قياسي وديون حكومية ثقيلة وانخفاض في قيمة العملة، ما دفع مزيدا من مواطنيها إلى البحث عن طرق محفوفة بالمخاطر للهجرة.


وخفضت مصر قيمة عملتها إلى النصف خلال العام الماضي. الاقتصادية

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