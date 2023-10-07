تغطية مباشرة لعملية التصويت في اليوم الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023

انطلقت صباح اليوم عملية التصويت في اليوم الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك عبر التصويت عن بُعد من داخل الدولة وخارجها، والتصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً موزعة على جميع إمارات الدولة.

ويتنافس 298 مرشحاً على 20 مقعداً في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي. ويستمر التصويت حتى الساعة الثامنة مساءً، إلى جانب التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أم من خارجها، والذي سينتهي في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه بتوقيت الإمارات.

وسيتم الإعلان الرسمي عن النتائج الأولية للانتخابات في مركز الانتخاب الرئيس في «مركز أبوظبي للطاقة»، بعد الانتهاء من عملية التصويت بشكل كامل مساء اليوم.





العملية الانتخابية

298 مرشحا يتنافسون على 20 مقعدا في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

التصويت في اليوم الرئيسي عن بعد والكترونيا.

التصويت عن بعد بواسطة الهاتف، ومستمر لناخبي المجلس الوطني الاتحادي من داخل الدولة وخارجها.

التصويت الإلكتروني المباشر حضوريا، في 24 مركزا انتخابيا موزعة على جميع إمارات الدولة.

للجنة الوطنية للانتخابات حق تمديد وقت الانتخابات.

يجوز تبديل اختيار المرشح أكثر من مرة.