تغطية مباشرة لعملية التصويت في اليوم الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
انطلقت صباح اليوم عملية التصويت في اليوم الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك عبر التصويت عن بُعد من داخل الدولة وخارجها، والتصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً موزعة على جميع إمارات الدولة.
ويتنافس 298 مرشحاً على 20 مقعداً في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي. ويستمر التصويت حتى الساعة الثامنة مساءً، إلى جانب التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أم من خارجها، والذي سينتهي في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه بتوقيت الإمارات.
وسيتم الإعلان الرسمي عن النتائج الأولية للانتخابات في مركز الانتخاب الرئيس في «مركز أبوظبي للطاقة»، بعد الانتهاء من عملية التصويت بشكل كامل مساء اليوم.
العملية الانتخابية
298 مرشحا يتنافسون على 20 مقعدا في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
التصويت في اليوم الرئيسي عن بعد والكترونيا.
التصويت عن بعد بواسطة الهاتف، ومستمر لناخبي المجلس الوطني الاتحادي من داخل الدولة وخارجها.
التصويت الإلكتروني المباشر حضوريا، في 24 مركزا انتخابيا موزعة على جميع إمارات الدولة.
للجنة الوطنية للانتخابات حق تمديد وقت الانتخابات.
يجوز تبديل اختيار المرشح أكثر من مرة.
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