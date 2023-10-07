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استشهاد شابين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال شرق مخيم البريج

10/7/2023 2:13:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- استشهد شابان، وأُصيب خمسة آخرون بجروح، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جثماني شهيدين و5 جرحى أحدهم خطيرة وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، عقب مواجهات على الشريط الحدودي شرق البريج.

يتبع...

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