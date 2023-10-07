استشهاد شابين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال شرق مخيم البريج

استشهاد شابين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال شرق مخيم البريج
التاريخ
10/7/2023 2:13:14 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- استشهد شابان، وأُصيب خمسة آخرون بجروح، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، بأن جثماني شهيدين و5 جرحى أحدهم خطيرة وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، عقب مواجهات على الشريط الحدودي شرق البريج.
يتبع...
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