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استشهاد شابين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال في غزة

10/7/2023 2:12:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد شابان، وأُصيب خمسة آخرون بجروح، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وفا


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