استشهاد شابين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال في غزة

استشهاد شابين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال في غزة
التاريخ
10/7/2023 2:12:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد شابان، وأُصيب خمسة آخرون بجروح، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.
وفا
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